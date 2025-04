Svjedoci o župniku: 'Vodio me u šumu... dirao me...Uzeli smo mu mobitel radi dokaza i slika'

Nisam znao da je pop. Pitao me volim li raditi, betonirati kositi travu. Rekao sam da volim. Mene je dovozio u šumu. Jednom mi je rekao da mu napravim 'proste riječi'. Ja to nisam htio, bila me sramota. Dirao me i to je bilo to. Ispričao je to za HRT jedan mještanin Međimurja o susretu s uhićenim svećenikom, koji je završio u istražnom zatvoru zbog sumnje na podvođenje djeteta.

Njega su priveli u Općinsko državno odvjetništvo u srijedu popodne, a nakon saslušanja, sudac istrage mu je odredio mjesec dana istražnog zatvora.

- Istražni sudac je odredio istražni zatvor iz dvije osnove. Jedna je zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na žrtvu i potencijalne svjedoke. A drugi osnov, je opasnost od ponavljanja istog ili istovrsnog kaznenog djela, rekao je za HTV Igor Pavlić, glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu.



Podsjetimo, slučaj se otkrio nakon što su svećenika opljačkali, a on je to prijavio policiji. Sumnjivci su policiji ispričali pozadinu svog čina.

- Dok je on nama nudio pare da on nama to i to uradi, mi smo ga odmah opljačkali, kad smo vidjeli kakav čovjek može biti. Mobitel smo mu uzeli radi dokaza. Jer ima puno slika u kojima on svašta radi - ispričao je drugi Međimurac.

Medijima su se javili iz Bjelovarsko-križevačke biskupije i rekli kako oni nisu bili upoznati sa spomenutim slučajem.

- Za sada možemo obavijestiti javnost kako surađujemo s nadležnim institucijama i pratimo razvoj istrage - stoji u priopćenju.

Dodaju kako potiču sve koji imaju bilo kakva saznanja o mogućim zlostavljanjima da se obrate nadležnim institucijama, a izrazili su i suosjećanje sa svim mogućim žrtvama seksualnog ili drugog nasilja.

- Naglašavamo našu čvrstu predanost istini, pravdi i zaštiti dostojanstva svake osobe, osobito maloljetnika i drugih ranjivih osoba - zaključuju iz biskupije.