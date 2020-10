Svjedoci užasa: 'Bezuk je nosio revolver i kalašnjikov, sreo sam ga, rekao mi je da se ne brinem'

<p>Ne bojte se, ne brinite se. Sve će biti u redu, vjerojatno su zadnje riječi koje je ljudima rekao <strong>Danijel Bezuk</strong> (22), mladić koji je u napadu na zgradu Vlade na Markovu trgu u Zagrebu prije devet dana ranio policajca <strong>Oskara Fiurija.</strong> Tih nekoliko rečenica izgovorio je muškarcu u Mletačkoj ulici, a sreo ga je slučajno. Kako nam je ispričao, pod uvjetom da mu zaštitimo identitet, sve je trajalo 30-ak sekundi, u kojima se 'sledio'.</p><h2>'Kaos sam vidio na snimci'</h2><p>- Bilo je 8 sati kad sam naručio kavu u lokalnom kafiću. Bila je još vruća. Krenuo sam do zgrade u kojoj radim. Tad sam ugledao mladića kako hoda ulicom. Išao je u smjeru Markova trga - ispričao je muškarac blago zamuckujući. Nije mu bilo lako prisjetiti se toga kobnog ponedjeljka jer nikako nije očekivao da će mu radni tjedan početi s mladićem koji kraj njega šeretski prolazi noseći vatreno oružje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak napada na Markovu trgu</strong></p><p> - Nakratko smo izmijenili pogled, no ne pamtim kakav je imao izraz lica, je li se smijao ili bio ozbiljan. Samo mi je izgovorio to da se ne brinem i da će sve biti u redu. Nisam se fokusirao na njegovo lice jer mi je pogled skrenuo na kalašnjikov, koji je držao u jednoj ruci, i revolver, koji je nosio u drugoj. Nije ga zataknuo za pas niti je kalašnjikov imao na ramenu. On je samo tako, laganim hodom, šetao Mletačkom - opisao je te trenutke svjedok susreta. Nije mu palo na pamet gledati uokolo nego se odmah povukao iza obližnjih vrata zgrade. Ubrzo nakon toga začuo se rafal pa zatim još jedan. </p><p>- Mi smo zaklonjeni, pa se nije to baš najbolje čulo. Zapravo, najbolje sam tek na snimci vidio što se odvijalo malo dalje od mjesta susreta - ispričao je svjedok. Nakon samo nekoliko minuta sve su blokirali policajci. </p><p>Slično nam je ispričao i čovjek koji je u tim trenucima bio u kafiću Cinkuš u Mletačkoj. Kaže da je u tome malom prostoru bilo desetak ljudi koji su došli popiti kavu prije jutarnje smjene. Pozornost im je privukao Bezuk. </p><p>- Laž je da se ta puška nije vidjela. On ju je držao u ruci i povukli smo se u kafić. Jaknu je bacio nedaleko od jednog auta. Konobar je zaključao vrata i svi su se povukli u stražnji dio - prepričao je muškarac tih nekoliko minuta neizvjesnosti. Iz policije su ih pitali zašto odmah nisu zvali 192 kad su primijetili naoružanog mladića.</p><h2>Policajca čeka treća operacija</h2><p>- Mi smo brzo zvali. Prošlo je možda 15 sekundi otkad smo ga primijetili do pucnjave. Tko tako brzo može odreagirati? Nije nam bilo igrati se - iskren je bio drugi svjedok. </p><p>Podsjetimo, Bezuk je nakon napada ponovno ušao u Mletačku. Dijelom ulice je hodao, a kad je došao do restorana Didov san, počeo je trčati. </p><p>Samo 20 minuta poslije ubio se na Jabukovcu. Ljudi koji rade na Gornjem gradu u ponedjeljak su na radnome mjestu vidjeli dostavljača kraj kojeg je Bezuk pucao. Sve su snimile kamere, a video je objavila policija. </p><p>- Pitala sam ga kako je nakon svega i rekao je da je dobro. Sumnjam, jer kako bi nakon svega bio dobro?! Nije na bolovanju, to je sve što znamo - rekla nam je jedna trgovkinja. </p><p>U ponedjeljak je drugi put operiran ranjeni policajac Fiuri, koji se i dalje nalazi u KBC-u Sestre milosrdnice. Da se dobro oporavlja, potvrdio je i ravnatelj Mario Zovak. </p><p>- Bilo je bitno operirati mu ruku. Nadlaktica je lijepo posložena, dobio je pločice i vijke. Rekonstruiran je živac i, naravno, sad ga malo više boli. Čeka ga još najmanje jedna operacija ruke, a metak je i dalje u njemu. Prerano je da bismo išta dirali - kratko je rekao Zovak. </p><p>Za to vrijeme istraga ovog slučaja, ponajprije motiva, i dalje traje. Napad nije službeno proglašen terorizmom. </p>