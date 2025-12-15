Obavijesti

DOK GA JE DRŽALA POLICIJA

Svjedok masakra u Sydneyu: 'Nogama smo gazili po glavi terorista, zaslužio je sve to'

Svjedok masakra u Sydneyu: 'Nogama smo gazili po glavi terorista, zaslužio je sve to'
Naveed i njegov otac Sajid (50) pucali su po ljudima na plaži. Oca je ubila policija dok je mladić uhvaćen. Dok je ležao na tlu, napala ga je bijesna gomila

Jacob Barnfield, jedan od svjedoka terorističkog napada na plaži u Sydneyu u kojem je ubijeno 15 ljudi te napadač, kaže da su Naveeda Akrama (24) udarali nogama dok ga je policija držala ranjenoga na tlu.

Naveed i njegov otac Sajid (50) otvorili su vatru na oko 1000 ljudi s pješačkog mosta u Bondiju prve večeri židovskog blagdana Hanuke. Ubili su 15 ljudi i 42 ranili. Policija je izvijestila da je Sajid također poginuo dok je njegov sin uhvaćen.

- Bio je to pomalo prljav udarac, ali nimalo ne žalim. Zaslužio je svaku sekundu toga. Učinili smo ono što mislimo da bi svaki Australac učinio - rekao je Barnfield koji je svjedočio napadu na Naveeda.

- Počeo sam trčati prema mostu da vidim što se događa. Kako sam se približavao, vidio sam tijela na tlu – neki ljudi bili su mrtvi, nekima su pomagali prolaznici. Izgledalo je kao ratna zona. On (Sajid) na kraju je pogođen nekoliko puta. Bio je otprilike 20 metara ispred mene kada je upucan - ispričao je Barnfield novinarima.

Naveed je bio oboren na tlo i zadržan od strane policajaca. Barnfield se tada pridružio skupini ljudi koji su udarali Naveeda. Snimke s mjesta događaja prikazuju skupinu muškaraca kako pokušavaju udariti Naveeda dok se čuje kako jedan od njih viče: "Razbij ga".

- Ljudi su mu gazili po glavi. I ja sam mu zadao prilično dobar udarac nogom u glavu i mislim da je to u tim okolnostima bilo potpuno zasluženo. Imao sam toliko bijesa u sebi. Vidio sam mrtva tijela, obitelji koje vrište i plaču. Djeca su ležala na tlu i plakala - rekao je Barnfield.

