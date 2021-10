Svjedok ispitan u nastavku sudskog procesa protiv Dušana Jovića, predsjednika ratnog predsjedništva Gline, teško je optužio sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Svjedok Kosta Danilović, koji je 1991. bio zatočen u logoru KPD Glina, izjavio je kako je tamo u to vrijeme vidio i Vučića. Prisjetio se kako je u logoru bio premlaćivan, te dodao kako su logoraši željeli u Glini dočekati Vučića kada bi dolazio u Hrvatsku, javlja Telegram.

Inače, Vučić je u to vrijeme bio zastupnik u parlamentu Srbije i u to je vrijeme posjećivao Baniju.

- Sjećam kada je sadašnji predsjednik Srbije Vučić, kao da ga sada gledam, došao kod nas i govorio koga će ubiti a koga će zaklati. Meni je Vučić rekao da sam ja kao Srbin izdao srpski narod i da će me zadnjeg zaklati, tako je rekao - svjedočio je Danilović.

Danilović je u svom iskazu potvrdio još da je zarobljen u rujnu 1991. u Petrinji.

- Odveli su me u vojarnu i ispitivali me, te optužili da sam rušio kuće Srba na tom području. Znam da je tamo bio i Mile Paspalj, jer me osobno tukao. Tukao me je, kako mi je rekao, zato jer sam rušio kuće Srba, iako ja o tome nisam imao pojma - kazao je Danilović.

Opisao je zatim i premlaćivanja u KPD Glina i mučenja induktorskim telefonom.

- Mile Paspalj mi je davao induktorski telefon koji mi je bio prikopčan na noge da zovem Franju Tuđmana. Ja sam morao mirovati dok je on vrtio ručicu pa me tresla struja dok ne bih pao u nesvijest. Onda bi me polijevali s vodom da dođem k svijesti - prisjetio se.