Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog

Njegova žena je navodno pripremala ručak i gulila krumpir kad je suprug iznenada uzeo nož i nasrnuo na nju, prijetio je da će ubiti nju i njihovu jednu kćer koja je bila kod kuće. Ona je uspjela zajedno s malom djevojčicom pobjeći i skloniti se kod susjeda. Vikala je Upomoć! Upomoć!, a susjedi su odmah pozvali policiju, ispričao nam je mještanin detalje horora koji se jutros odvijao kod Daruvara.

Kada je stigla policija, nasilnom muškarcu su rekli da ode po osobnu iskaznicu jer mora s njima u postaju.

On se tada vratio u kuću i zaključao se.

- Žena i susjedi upozorili su policajce da u kući ima vatreno oružje i eksplozivne naprave. Na teren su ubrzo stigli specijalci, hitna pomoć i vatrogasci - govori nam svjedok.

Policija je upala u kuću i pronašla ga mrtvog. Potvrdili su nam kako se radi o obiteljskom nasilju i suicidu.

Kako doznajemo od mještana, muškarac je ranije postavio kamere na kuću. Kažu kako je uvijek bio čudan.

'Kriminalističko istraživanje u tijeku'

Bjelovarsko-bilogorska policija potvrdila nam je da su jutros zaprimili dojavu o događaju kod Daruvara koji uključuje obiteljsko nasilje i suicid. Više službenih informacija trenutno nije dostupno javnosti jer je u tijeku kriminalističko istraživanje.

- Možemo potvrditi da smo zaprimili dojavu u petak oko 9.30 sati. Više informacija će biti dostupno nakon istrage - rekli su nam.