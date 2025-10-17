Obavijesti

Horor kod Daruvara: Htio ubiti ženu i djecu, policija upala u kuću i pronašla ga mrtvog

Možemo potvrditi da smo zaprimili dojavu u petak oko 9.30 sati. Više informacija će biti dostupno nakon istrage, rekli su nam iz policije.

Bjelovarsko-bilogorska policija potvrdila je da je jutros zaprimila dojavu o događaju kod Daruvara koji uključuje obiteljsko nasilje i suicid. Više informacija trenutno nije dostupno javnosti jer je u tijeku kriminalističko istraživanje.

- Možemo potvrditi da smo zaprimili dojavu u petak oko 9.30 sati. Više informacija će biti dostupno nakon istrage - rekli su nam.

Prema neslužbenim navodima mještana, muž je navodno htio nauditi ženi i djeci, a kada je čuo da dolazi policija navodno se zaključao u kuću.

- Trenutno ne znamo što se dešava, ali mislimo da se ubio - ispričali su nam svjedoci s terena.

