Možemo potvrditi da smo zaprimili dojavu u petak oko 9.30 sati. Više informacija će biti dostupno nakon istrage, rekli su nam iz policije.
Horor kod Daruvara: Htio ubiti ženu i djecu, policija upala u kuću i pronašla ga mrtvog
Bjelovarsko-bilogorska policija potvrdila je da je jutros zaprimila dojavu o događaju kod Daruvara koji uključuje obiteljsko nasilje i suicid. Više informacija trenutno nije dostupno javnosti jer je u tijeku kriminalističko istraživanje.
- Možemo potvrditi da smo zaprimili dojavu u petak oko 9.30 sati. Više informacija će biti dostupno nakon istrage - rekli su nam.
Prema neslužbenim navodima mještana, muž je navodno htio nauditi ženi i djeci, a kada je čuo da dolazi policija navodno se zaključao u kuću.
- Trenutno ne znamo što se dešava, ali mislimo da se ubio - ispričali su nam svjedoci s terena.
