Svjedokinja na Trgu ima još jednu kućicu, tu prodaje fritule

Otkrili smo još jednu kućicu svjedokinje u velikoj aferi s namještanjem poslova na Trgu bana Jelačića.

U posljednjih nekoliko tjedana kućice na Trgu redom su dobivale tvrtke povezane s Bandićevim ljudima i sudskim aferama u koje su umiješani. Posljednja u nizu je Romana Kantoci, čija tvrtka trenutačno posluje na dvjema kućicama. Na jednoj prodaje kobasice, a na drugoj fritule.

Kako je došlo do ove situacije?

Milan Bandić je prvo dodijelio 51 kućicu tvrtki svojeg dugogodišnjeg vozača Zdravka Krajine. Nakon što je Krajinina firma Eko sajam završila s Trgom, po istom principu ju je preuzela tvrtka Etno sajam. Ta tvrtka je povezana s Ratimirom Jurekovićem, zaposlenikom Grada Zagreba i Uskokovim optuženikom u aferi s namještanjem poslova s najmom šatora na Trgu bana Jelačića. Sudi mu se da je zlouporabama položaja osigurao prijateljskim tvrtkama 4,1 milijun kuna. U cijelom poslu je sudjelovala i tvrtka Etno sajam. Upravo ovih dana, od Etno sajma glavnu ugostiteljsku kućicu na Trgu zakupila je tvrtka Deft Project. Vlasnica ove tvrtke je Romana Kantoci, svjedokinja u aferi u kojoj je Jureković prvookrivljenik.

Romana je također i poslovna suradnica Nade Maljković, druge svjedokinje u istoj aferi. Nada je detaljno opisala manipulacije na Trgu u 2013., a Romana je u bitnom potvrdila njezino svjedočanstvo, navodi se u Uskokovoj optužnici. A gdje su one danas? Romana i Nada su prije nekoliko godina zajedno patentirale “Nadine fritule”. Osim kućice na kojoj prodaje kobasice, Romanina tvrtka Deft project prodaje ‘Nadine fritule’ u još jednoj kućici na Trgu koju popola dijeli s jednim OPG-om. Potražili smo ih, ali fritula u kućici nije bilo. Tamo su sjedile samo zaposlenice OPG-a koje su nam potvrdile da tu Deft Project prodaje fritule i obavijestile nas da Romanina tvrtka ne radi kad pada kiša. Romana nam se nije javljala na pozive pa smo zatražili komentar druge polovice “Nadinih fritula” i svjedokinje u istoj aferi. Nada Maljković nam je potvrdila da je s Romanom patentirala “Nadine fritule”. Međutim, kaže kako ona nema veze sa zagrebačkim poslovanjem.

- Da, to na Trgu je moja kolegica Romana Kantoci. Patentirale smo ‘Nadine fritule’ zajedno, ali to ne radim ja, to radi druga tvrtka, Deft Project. Ja sam u penziji i radim u Istri. Romana koristi moj recept za tvrtku i neko vrijeme smo radile zajedno, ali sad svaka radi za svoju tvrtku - rekla nam je Nada Maljković.