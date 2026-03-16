Vozač Ivan iz Čazme u busu je našao bogatstvo: 'Vozio sam do vlasnika da mu sve vratim...'

Putnici su izašli van pa sam pregledavao bus. U jednoj mrežici, vidim, ostala muška torbica. Obično se događa da djeci takvo što ostane. Otvorio sam je, kad tamo, imam što i vidjeti... priča nam Ivan Žunić, koji je vozač Čazmatransa već duže od 10 godina. U lipnju prošle godine nakon jedne vožnje dočekao ga je šok, a kaže, nije bio miran dok nije sve predao vlasniku. Iako, točan iznos novca nije nam htio otkriti, a potrudio se da sve netaknuto stigne do vlasnika.

Vozač autobusa prošle godine pronašao novac te ga vratio vlasniku

- U torbici je bila hrpa novca, rekao bih, dovoljno za jedan dobar i nov automobil. Čovjek se spremao na put, tako sam ga i našao. Sve je iskaznice i dokumente lijepo složio da ih ima uza se, a među njima se našla i avionska karta za Toronto - kaže nam Ivan, koji je preko karte pronašao e-mail vlasnika i tako ga kontaktirao.

Prije toga, pokušavao ga je pronaći na društvenim mrežama, ali nije uspio pa mu je e-mail adresa djelomično maknula teret s leđa.

24sata: Bjelovar: Vozač autobusa prošle godine pronašao novac te ga vratio vlasniku | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Bio sam u strahu da ga neću uspjeti pronaći, pa čovjek sutra treba na let za Toronto. Sat vremena sam čekao hoće li se netko vratiti u bus... I ništa, nije došao, treba dalje na policiju s time, a mene je čekala linija iz Zagreba nazad za Čazmu. Tek što sam stigao do naplatnih kućica u Ivanić Gradu, zvoni mi mobitel, nepoznat broj, ma odmah sam znao. Javio mi se Željko, sav uspaničen, stvari su bile njegove - prepričava nam Ivan početak raspleta ove nevjerojatne priče.

Željko nije bio u mogućnosti doći do Čazme jer su sve autobusne i željezničke linije završile za taj dan, a auta nije imao. Ivan se nije dvoumio niti sekunde i rekao je da će, čim završi liniju, osobnim autom doći natrag u Zagreb i predati mu sve.

24sata: Bjelovar: Vozač autobusa prošle godine pronašao novac te ga vratio vlasniku | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Gospodin me pitao što da radi... Rekao sam mu, ništa se vi ne sekirajte, ja dolazim. Čim stignem autobusom u Čazmu, sjedam u svoj auto i eto me. Samo vi mene čekajte tu na kolodvoru - rekao mu je Ivan.

Kako dodaje, nije se ni presvukao i odmah je 'spalio' za Zagreb. Tamo ga je na parkingu dočekao Željko i odmah prepoznao.

- Čovjek je bio toliko radostan, pitao me koliko da mi da, kako da se oduži... Rekao sam da se ne sekira, to je njegovo, nemam ja tu što. Dodao sam i da prebroji novac da se uvjeri da je sve tu, ali nije mu to bilo bitno, vjerovao mi je - kaže.

Dok ih nije predao, Ivanu su ove stvari bile teret, a strahovao je da će ih izgubiti i sam negdje 'posijati'. Putovao bi, kaže, koliko god treba samo da nađe pravog vlasnika. Kroz sat i pol, sve je bilo gotovo.

24sata: Bjelovar: Vozač autobusa prošle godine pronašao novac te ga vratio vlasniku | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Mislim da je meni bila veća muka nego njemu. Joooj, koji je to teret meni bio, ipak je to tuđi novac, a toliku količinu novca ne viđamo često na jednom mjestu. Jako čudan osjećaj je bio dok nisam došao do njega. Imaš sve u rukama, od kartica, iskaznica, keša, apsolutno nečiji život, a nemaš što s time, žao mi je bilo vlasnika - kaže Ivan.

Priča je dobila sretan završetak i za Ivana i za Željka, koji je sutradan zahvaljujući Ivanu mirno mogao na put u Toronto. Željko nije zaboravio ovaj velik čin pa je Ivana nazvao za Božić...

- Kontaktirao me oko Božića i rekao da bi mene i moju obitelj htio počastiti odojkom. Iznenadio me, ali rekao sam da nema potrebe. Mi imamo, živimo na selu, Željko mi nije ništa dužan. Sav taj novac koji sam mu vratio, njemu i pripada - priča nam Ivan.

Ivan svoj čin ne vidi kao poseban i velik, već kao normalan. Ne smatra da bi trebao biti 'poseban ponos Hrvatske', a mišljenja je da bi svatko to trebao učiniti na njegovom mjestu.

- Svjestan sam da postoje ljudi koji bi tuđe uzeli sebi, ali oni bi trebali biti izuzetci. Iznenadilo me koliko sam reakcija dobio na nešto što se meni podrazumijeva. Čim sam došao sljedeći dan na posao, već se tada pričalo, nisam mogao vjerovati. Svatko bi tako morao postupiti, tuđe je samo teret - zaključuje priču Ivan, čija veličina leži upravo u skromnosti.

