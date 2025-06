Svjetla s Hipodroma smetaju ljudima u Sopotu. Organizator: "Spustit ćemo snopove niže"

Unatrag dvije večeri odnosno noći na zagrebačkom Hipodromu traju svjetlosne probe za Thomsponov koncert, snopovi svjetala različitih boja dižu se visoko u nebo. Kajzericu, kvart uz Hipodrom, svjetla ne smetaju jer ih štiti visoka bina, i svjetla "bacaju" u suprotnom smjeru, no bune se stanovnici Sopota.

Kako se od njih može čuti, zbog svjetlosnih snopova ne mogu spavati jer proba traje sve do 2 sata.

- Zatekli ste me s tim pitanjem, nisam znao. Ako je tako, onda ćemo probati spustiti malo snopove svjetla, da ne udaraju u nebodere, rekao nam je Mirko Gudelj iz organizacije Thompsonova koncerta, upitan da prokomentira žalbe stanara u Sopotu. Hoće li svjetlosne probe trajati sve do koncerta, kaže, ne zna, nije s tim tehničkim pitanjem upozat. Pripreme za koncert, dodaje, teku po planu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Još malo! Pripreme za Thompsonov koncert pri kraju | Video: 24sata Video

Na Kajzerici je, podsjetimo, od 18. lipnja za promet zatvorena Antallova ulica uz Hipodrom, koja od Bundeka vodi do kvarta uz Hipodrom. Prvo su njome mogli voziti ZET-ovi autobusi no onda je vožnja Antallovom i njima zabranjena pa kroz Kajzericu do 7. srpnja vozi samo jedan, i to mali ZET-ov autobus, dok linija s velikim autobusom u kvart ne zalazi već iz Laništa ide do Glavnog kolodvora preko Avenije Dubrovnik, na Muzej suvremene umjetnosti, i dalje u centar.

Kajzerica je mali kvart, s uskim, uglavnom jednosmjernim uličicama, i nema sumnje da će uoči koncerta, a posebno na dan koncerta, biti potpuno zakrčena. Ima tek jednu veću, i jednu manju trgovinu prehrambenom robom, nekoliko kafića, tri restorana... Iz Grada su Kajzerčanima prije nekoliko dana poručili da očekuju poteškoće. U satima neposredno prije i nakon koncerta Kajzerčane će propuštati policija u njihov, i iz njihovog kvarta. Parkinzi na Kajzerici uglavnom su privatni, uz stambene zgrade, i tamo će biti teško parkirati igdje čak i koj dan prije koncerta.

Od petka navečer do nedjelje ujutro zatvoreno će biti i Zapruđe, a u subotu se zatvara Avenija Dubrovnik od Remetinca do Zapruđa te Ulice SR Njemačke i Avenije Većeslava Holjevca. Treća faza obuhvaća zatvaranje Jadranskog mosta, Jadranske avenije, Selske ceste od Horvaćanske do Savske i Savske do Slavonske avenije, ali i izlaza sa obilaznice na čvoru Lučko. Ta faza aktivirat će se samo ako broj pješaka ugrozi sigurnost kretanja, što znači da će sve ovisiti o procjeni policije.