Svjetski kaskaderi za 24sata: 'Kaos, rizik i opasnost su nam u krvi. Bez nas nema ni filmova!'

Jedan pogrešan korak dovoljan je da sve pođe po krivu, a ponekad ni to nije potrebno. Dovoljna je tuđa pogreška. To je na vlastitoj koži osjetio talijanski kaskader i koreograf borbi Simone Belli, koji je tijekom vatrene scene zadobio ozljede jer sigurnosne mjere nisu bile provedene kako treba. Takve situacije najbolje pokazuju koliko je kaskaderstvo zapravo precizan i kontroliran posao u kojem nema prostora za improvizaciju. Svaki pad, udarac i pokret unaprijed su isplanirani do najsitnijeg detalja.

Upravo takav pristup mogao se vidjeti i u praksi. Proteklog vikenda u Karlovcu i Novigradu na Dobri, na Festivalu kaskaderstva "3, 2, 1 - akcija!", posjetitelji su mogli uživo gledati domaće i međunarodne kaskadere, među njima i Bellija, kroz borbe, padove i akcijske scene. Ono što publika vidi tek je završni rezultat. Iza svake takve scene stoje sati pripreme, brojna ponavljanja i strogo kontrolirani uvjeti. Takvu razinu pripreme i discipline Belli je razvijao godinama, iako je u svijet kaskaderstva ušao gotovo slučajno.

- Trenirao sam u Velikoj Britaniji i bavio se scenskom borbom, paralelno studirajući na pet akademija za scensku borbu. Jednog dana pozvali su nas kao statiste u sceni tučnjave u baru. Koordinator me pitao mogu li napraviti kolut preko stola, pasti na klupu i srušiti se. Rekao sam - zašto ne. Tako je zapravo počela moja karijera kaskadera, tim jednim padom, iako tada nisam znao ništa o kaskaderstvu. Bio sam potpuno uronjen u scensku borbu. Volio sam sve tehnike borbe i rada s oružjem koje sam učio, volio sam kazalište i nastupe uživo. Onda sam otkrio kaskaderske izvedbe i film i odlučio naučiti kako se to radi. Upisao sam dodatne akademije - u Kopenhagenu, Velikoj Britaniji, Barceloni i SAD-u, a paralelno sam radio i trenirao - prisjeća se.

Tijekom karijere radio je na nizu međunarodnih projekata, uključujući film "Ferrari" za koji je nagrađen na "Motor Film Awardsu", kao i televizijsku seriju "The Serial Killer's Wife". Sudjelovao je i na filmu "Cotto & Frullato Z: The Crystal Gear", a surađivao je i s akcijskim zvijezdama poput Jeana-Claudea Vana Dammea. Nositelj je i Guinnessova rekorda za najbržu štafetu uz gorenje tijela, a osnivač je i voditelj organizacije "Stunt Gym" kroz koju se bavi edukacijom i pripremom novih generacija kaskadera.

S vremenom mu je postalo jasno kojim putem želi ići.

- Shvatio sam da više uživam u stvaranju nego u samom izvođenju, iako, iskreno, to nije potpuno točno. Volim i jedno i drugo. Stalno si govorim da više volim stvarati, ali istina je da volim nastupati, koordinirati i voditi sve da funkcionira kako treba. Sigurnost je uvijek na prvom mjestu. Razina realizma ovisi o žanru filma. Bilo da je riječ o komediji, trileru, akcijskom filmu ili borilačkom filmu u hongkonškom stilu, pristup koreografiji se mijenja ovisno o projektu - objašnjava.

Sigurnost je, naglašava, uvijek na prvom mjestu: "Sve se svodi na sigurnost i 'prodavanje' udaraca, dok je realizam stvar izbora. Ako radim tučnjavu na krovu ili u baru, biram pokrete prema stvarnim sposobnostima izvođača i prema tome gradim cijelu sekvencu".

No ni iskustvo i detaljna priprema ne znače da će sve proći bez posljedica.

- Radio sam s jednim koordinatorom, neću ga imenovati. Bio je iskusan, stariji. Tražio me da izvedem vatrenu kaskadu. Pitao sam ga: 'Kako ćete me ugasiti?' Pokazao mi je neke obične deke. Rekao sam: 'Nema šanse, donesite kante vode i aparat za gašenje.' Složio se, ali kad smo snimali, ugasio me samo dekama i zadobio sam ozljede na leđima - prisjeća se.

Kao glavni problem ističe ego, koji u ovom poslu može imati ozbiljne posljedice.

- U svijetu akcije neki misle da sve znaju i da su centar svega. Ako misliš da si jedini koji ima znanje, osuđen si na pogrešku. I upravo se to dogodilo tada. Ali to loše iskustvo zapravo mi je promijenilo život na bolje. Pokazalo mi je kakav ne želim biti, ni prema sebi ni prema budućim generacijama kaskadera. Želim biti bolji i svaki dan radim na tome - zaključio je.

Bellijeva priča tek je jedan od primjera koliko kaskaderstvo može biti zahtjevno i nepredvidivo. S jednakom razinom odgovornosti radi i hrvatska kaskaderka Christine Getoš, koja iza sebe ima niz međunarodnih projekata. Među njima su serija "Game of Thrones", kao i filmovi "Hitman's Wife's Bodyguard" i "The Hunting Party", ali i niz drugih produkcija u kojima je sudjelovala kao kaskaderka i koordinatorica.

- U kaskaderstvo sam ušla gotovo slučajno, ali ništa naravno nije slučajno. Još od djetinjstva bavila sam se raznim sportovima i uvijek sam tražila načine da pomičem vlastite granice - bilo kroz gimnastiku, ples, streljaštvo, jahanje, padobranstvo, slobodno penjanje... ili druge fizički zahtjevne aktivnosti. S vremenom sam se udomaćila i upuštala u sve opasnije i dinamičnije situacije u kojima je potrebna sabranost i potpuna kontrola tijela i uma - kaže Getoš.

Prilika za ulazak u filmsku industriju pojavila se 2006. godine, kad je upoznala ljude iz tog svijeta i Ivu Krištofa, jednog od pionira kaskaderstva u Hrvatskoj.

- Počela sam s manjim zadacima i treninzima, gdje sam usavršavala tehnike padova, borbe i sigurnosne procedure i timski rad. Iako je bilo zahtjevno i ponekad zastrašujuće, svaki novi uspjeh je nagrada. Kroz upornost, disciplinu i stalno usavršavanje, uspjela sam izgraditi svoje mjesto u tom svijetu te sam trenutno u Hrvatskoj prva i jedina kaskaderska koordinatorica. Kaskaderstvo za mene nije samo posao, već način života koji spaja strast prema pokretu, umjetnosti i timskom radu ili ti... koordinirani kaos - govori kroz smijeh.

Velik dio tog posla, naglašava, odvija se prije snimanja.

- Pripreme za kaskaderske scene su puno složenije nego što izgledaju na ekranu - većina posla događa se prije same izvedbe, kako bi sve bilo maksimalno sigurno i precizno. Ključni su elementi: timski rad, dobra koordinacija cijele ekipe, poznavanje opreme i vlastitih granica i mogućnosti, brzo pamćenje promjena u zadnji tren, sigurnost cijele filmske ekipe i dobra vizija same scene - objašnjava.

Najzahtjevnije su, ističe, situacije u kojima sigurnost ovisi o drugim ljudima.

- Sve su kaskade rizične, zato ih izvodi kaskader. Najrizičnije izvedbe su one koje zahtijevaju asistenciju kolega - rad na visini, gdje netko osigurava i brine se za vašu sigurnost, zapaljenja, gdje netko mora ugasiti vatru koja vas proždire... Morate svoj život položiti u nečije ruke, što mentalno dosta mijenja stvari - kaže.

Upravo zato na set dolazi spremna na najgore scenarije.

- I redom 'skeniram' sve moguće scenarije koji bi se mogli dogoditi... Tako da, ako se nešto i dogodi u tom smjeru, jednostavno reagiram. Često tek nakon nekog projekta, kad radimo analize svega što smo prošli, iznosimo sva iskustva i gledamo za nadolazeće situacije - kako i što se može poboljšati ili o čemu treba više voditi računa. Tako napredujemo i učimo zajedno - dodaje.

Na velikim produkcijama surađivala je s nekim od najpoznatijih glumačkih imena, među kojima su Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas i Sophie Turner.

- Glumci tog kalibra uglavnom su stvarno profesionalci i na setu su kao i mi - na poslu! Bilo je svakakvih situacija, no privatnost glumaca i njihovo povjerenje upravo je dobiveno tako što se o tim stvarima baš i ne priča - ističe.

Ne nedostaje ni neobičnih situacija.

- Često se dogodi da tik nakon izvedene kaskade, kad kamera stane, provirim glavom i pogledam prema filmskoj ekipi kako bih se uvjerila da smo odradili što treba... I onda vidim šokirana lica ekipe kao da mi se zapravo nešto ozbiljno dogodilo, što me uvijek malo 'cima', no u isto vrijeme je jako zabavno - govori.

Iako je riječ o profesiji u kojoj dominiraju muškarci, razlike na setu, kaže, gotovo se ne osjećaju.

- Svatko ima svoju ulogu i kao mali švicarski sat... Tika-taka, uhodano i podmazano. Nekad mislim da mi je lakše, jer me muški kolege jednostavno mogu baciti ili lakše baratati sa mnom jer sam, eto, lakša... A s druge strane, moram priznati da je žena malo kod nas koje se bave time, pa je time i pritisak nešto veći i uvijek se nanovo dokazujem - priznaje.

Granice ne postavlja unaprijed.

- Ne razmišljam o granicama nego o mogućnostima. Uz dobrog kaskaderskog koordinatora, nebo je granica - kaže.

Takav način života prenosi i izvan seta.

- Kaskaderstvo mi je omogućilo da svoj život živim punim plućima, bavim se uvijek zanimljivim i izazovnim stvarima, upoznajem divne i zanimljive ljude i stalno sam u pokretu. Kao kineziolog, trener sportskog penjanja i terapeut protiv bolova, objedinila sam većinu stvari koje zapravo stvarno volim raditi. Majka sam i ponosna što svojoj djeci mogu priuštiti nešto malo drugačiji i kreativniji pogled na svijet i život, osobito u vremenima kad tehnologija pokušava ukrasti djeci njihovo djetinjstvo i ubiti im maštu... To kod mojih nije slučaj - redovito vise sa stabala, uspinjanju se na stijene, jašu konje, znaju što je slackline, badminton, puna kuća rekvizita koje vječito vučem negdje sa sobom i gledam kako ih iskoristiti - ističe Christine Getoš.

Upravo na važnost pripreme, discipline i povjerenja u tim upozorava i Željko Matovina, kaskader i jedan od pokretača Festivala kaskaderstva "3, 2, 1 - akcija!". I sam je u svijet kaskaderstva ušao još kao mladić, inspiriran akcijskim filmovima.

- Odrastao sam u vrijeme kad su hitovi bili 'Karate Kid' i 'Superman', a danas klinci gledaju Marvel junake. Tad smo to gledali na drugačiji način, a danas imamo i CGI i green screen. Meni je pomoglo to što sam dugo godina bio u gimnastici. Gimnastika, parkour i osnove borilačkih vještina baza su za kaskaderstvo. Prva kaskada bila je preko ogromnog Slovaka, metar devedeset, nekih sto deset kila. Zaletio sam se u tri koraka, napravio back flip i cijela akcija je tu krenula. Kad sam došao na filmski set i kad sam to probao, odmah mi se svidjelo - prisjeća se.

Tijekom karijere radio je na brojnim projektima, od spotova, reklama i show programa do filmskih setova, među kojima izdvaja "La Femme Musketeer", "BloodRayne: The Third Reich", "Broj 55", dvije epizode druge sezone serije "Igra prijestolja" te "Plaćenike 4".

- Snimanje traje većinu dana, scene se ponavljaju po nekoliko puta - nekoliko proba, pa pravo snimanje. Sve ide brzo. Najteži dio je odgovornost, ne samo za sebe, nego i za druge: glumce, kolege, produkciju. To je posao koji traži pripremu, disciplinu i stalnu koncentraciju. Uvijek mislim da mogu bolje i da sam nešto trebao izvesti na drugačiji način ili još nešto dodati unutar koreografije – u svaku izvedbu dodam nešto svoje - objašnjava.

U kontroli rizika leži i srž kaskaderskog posla.

- Sve su kaskade rizične zato ih i izvodi kaskader. Kaskaderi su profesionalci koji upravljaju rizikom, a granica se povlači tamo gdje prestaje kontrola. Strah mi je na neki način suradnik koji me gura dalje, morao sam se sprijateljiti s njim. Jedan od najboljih trenutaka je kad ispred tebe stoji masa ljudi koji znaju svoj posao i imaju razvijenu viziju, a ti sličnu rizičnu scenu nikad nisi radio. I isfuraš to. I to opušteno. Nevjerojatan osjećaj - ističe.

Kad nešto pođe po krivu, prostora za paniku nema.

- Stanje potpunog fokusa. Sve je već unaprijed razrađeno - pokret, tempo, sigurnosni elementi... Gotovo meditativno stanje. Oslanjate se na ponavljanje, disciplinu i povjerenje u tim. Nije impuls, to je kontrolirana izvedba. U kaskaderstvu postoje različiti stupnjevi izvedbe i sudionici se prilagođavaju zadacima ovisno o svojoj pripremljenosti - objašnjava.

Ne nedostaje ni neobičnih situacija na setu.

- U cijelom danu se svašta nađe. Od slučajnih pogodaka rekvizitom u glavu, psovanja na hrvatskom kako bi se dobila ljutita reakcija publike, do zakašnjelih reakcija statista što pokazuje da gluma baš i nije lagan posao. Bila je jedna situacija na setu 'Igre prijestolja' dok smo čekali sljedeću scenu. Nekolicina nas dobila je kišobrane zbog jakog sunca. U jednom trenutku jedna od glumica ponudila mi je mjesto ispod svog crvenog kišobrana na točkice. Naravno, prihvatio sam ali upravo zbog tog crvenog kišobrana. Smiješno je izgledalo: Ja kao kmet u selu, ispod kišobrana s kraljicom. Kao ružno pače - kaže kroz smijeh.

Iako je riječ o zahtjevnom i rizičnom poslu, ističe kako mu je upravo kaskaderstvo omogućilo iskustva koja nadilaze sam filmski set.

- Zahvaljujući kaskaderstvu upoznao sam mnogo novih ljudi, posjetio nova mjesta i naučio razne zanimljive stvari. To ne pomaže samo onima koji se time žele baviti i akademski glumci koriste tu istu bazu. Mogu slobodno reći da je kaskada umjetnost pokreta. Naravno da se u Hrvatskoj od toga može živjeti! Vrijeme je da se i kod nas počnu raditi akcijski filmovi - ističe.

Upravo iz potrebe da se takva profesija izvuče iz sjene nastao je i Festival kaskaderstva "3, 2, 1 - akcija!".

- Ovo je zaista jedinstveni događaj jer nigdje u Hrvatskoj i široj regiji ne postoji festival koji bi se isključivo posvetio kaskaderskoj profesiji. Osim u SAD-u, nema sličnog festivala nigdje u svijetu - u Njemačkoj postoji sličan događaj posvećen kaskaderima, ali nije festival. Jako smo sretni zbog toga, ne samo što će pridonijeti kulturnom turizmu Karlovca, nego što dajemo mogućnost da jedna djelatnost koja je zastupljena u većini filmova, a uvijek je nekako po strani, konačno dobije svjetla reflektora - objašnjava.

Organizacija, dodaje, nosi i specifične izazove.

- Najveći organizacijski izazov svakako je dolazak kaskadera. Kaskaderima su prioritet projekti i ako se u vrijeme festivala pojavi snimanje, oni moraju otkazati dolazak. To treba razumjeti i na to jednostavno ne možemo utjecati, iako svi podržavaju festival. Svi ostali segmenti organizacije daju se riješiti - kaže.

Ipak, ističe kako hrvatski kaskaderi kvalitetom nimalo ne zaostaju za svjetskima.

- Hrvatski kaskaderi su izvrsni i pokrivamo zaista široko područje - skokovi s visina, automobili, borbe... Ako moram nešto posebno istaknuti, to su borbe, u kojima smo sjajni. Imamo i legendarnog Ivu Krištofa, jedinog kaskadera u Hrvatskoj koji može srušiti konja. Najveća razlika je u financijskim sredstvima koja su dostupna na inozemnom tržištu u odnosu na hrvatsko - zaključio je Željko Matovina.