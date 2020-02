Svjetski mediji: Hrvat prijavio pjevačicu jer 'ismijava' himnu

Pjevačica Josipa Lisac koja je pjevala na inauguraciji novom hrvatskom predsjedniku suočena je s kaznenom prijavom zbog 'ismijavanja' nacionalne himne, piše BBC. Dodali su i kako ju je prijavio jedan hrvatski odvjetnik te kako je Hrvatska Glazbena Unija stala u obranu pjevačice nazvavši njenu izvedbu 'umjetničkom slobodom'.

O našoj divi kažu i da je osvajačica brojnih nagrada te kako njena karijera traje već 53 godine te kako je poznata po osebujnom stilu i modnom izričaju.

- Pjevala je našu predivnu himnu uz pratnju jazz pijanista Zvjezdana Ružića - rekao je Zoran Milanović, navodi dalje BBC.

Podsjetimo, nakon izvedbe hrvatske himne na inauguraciji novog predsjednika, pjevačica Josipa Lisac s nama je podijelila dojmove. Kaže kako ju je bilo strah i pritom čestitala novom predsjedniku.

- Sada ću vam biti najiskrenija. Ovo je vrlo svečani trenutak. Čestitam predsjedniku Zoranu Milanoviću. Mene je bilo strah. Morala sam se rano ustati i to je za mene nešto strašno. Ja koja se dižem oko 11 sati, onda si možete misliti kako je meni bilo. I glas mora biti u top formi - rekla je Josipa Lisac (70), još sva pod dojmom nakon izvedbe himne na inauguraciji novog predsjednika na Pantovčaku.

- Dugo smo Josipa i ja čekali suradnju. Ostvarili smo je na najvišem nivou u zemlji. Oboje komentiramo kako već danima sanjamo himnu. Jako nam je bilo stalo. Nadamo se da će se to svidjeti gledateljima - rekao je Zvjezdan, na što je Josipa kroz smijeh dodala: ’Nekima se neće svidjeti, no to je sloboda'.

