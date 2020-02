Kaznena prijava protiv Josipe Lisac: 'Penetrirala je u himnu'

Na adresu Kaznenog odjela Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu danas je iz Opatije poslana kaznena prijava protiv Josipe Lisac, i to zbog kaznenog djela iz članka 349. Kaznenog zakona, tj. povrede ugleda Republike Hrvatske. Boško Županović, vlasnik portala Liburnija.com, sumnjiči Lisac da je prilikom inauguracije Zorana Milanovića izvela i intonirala himnu Republike Hrvatske na omalovažavajući način, piše Dalmatinski Portal.

U obrazloženju Županović navodi da je Lisac koristila izrugljive artikulacije i tonalitete koji, unatoč njenom osebujnom glazbenom opusu i izričaju, nisu društveno prihvatljivi. Drži da je kao osoba kojoj je hrvatski jezik materinji, morala znati da se takav oblik intoniranja u hrvatskom jeziku i kulturi uvijek koristi kroz oblike javnog izrugivanja ili omalovažavajućeg imitiranja nečije izjave, recitata ili glazbenog, odnosno, skladateljskog izričaja.

"Bilo kakvo umjetničko penetriranje u skladbenu, tekstualnu i glazbenu strukturu himne je nedopušteno. Takve modifikacije ili personalizacije mogu biti tolerirane u prepjevima drugih glazbenih izričaja uz suglasnost autora, no ne u himni. Način na koji je prilikom intonacije to radila osumnjičena apsolutno je izrugljiv i omalovažavajući zbog čega smatram da je iz istog proizašla osnova sumnje u počinjenje prijavljenog kaznenog dijela", obrazložio je Županović.

Predložio je tužilaštvu da reproduciraju snimku javne intonacije himne s inauguracije, obave potrebne izvide te podignu optužnicu protiv Josipe Lisac.

Županović za Dalmatinski Portal kaže da je diplomirani pravnik i da nema neka osobita glazbena znanja da bi sa stručnog aspekta procjenjivao izvedbu Josipe Lisac.

- To je moj osobni stav. Izvedba je bila degutantna. Čisto omalovažavanje. Naša himna posebno je lijepa i domoljubna i šalje lijepu i jasnu poruku. Nitko ne smije manipulirati s himnom. Nemam ništa ni protiv Josipe Lisac, ni protiv Zorana Milanovića. Neka on bude predsjednik svim građanima, kako je najavio, a ona neka nastavi sa svojim pjevanjem koja će izazivati različite reakcije, no smatram da himnu moje države nitko ne može tako intonirati i izvoditi. Pogotovo što se ovo dogodilo na inauguraciji predsjednika Republike, dakle, javnom događaju koji je bio iznimno medijski popraćen. Očekivao sam da će zavijati, ali ovako nešto. To je bilo ismijavanje na najgori mogući način. Ja sam se jučer sramio što sam Hrvat - kazao je Županović.

