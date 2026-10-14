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U MORU

SVJETSKO OTKRIĆE U Istri našli kosti nepoznatog dinosaura: Stare su 130 milijuna godina

Piše HINA,
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SVJETSKO OTKRIĆE U Istri našli kosti nepoznatog dinosaura: Stare su 130 milijuna godina
Foto: HRT
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U istarskom podmorju kod Bala otkrivene su kosti velikih dinosaura stare oko 130 milijuna godina, a znanstvenici vjeruju da bi mogle pripadati dosad nepoznatoj vrsti sauropoda.

U istarskom podmorju kod Bala pronađene su kosti velikih biljojednih dinosaura stare oko 130 milijuna godina, koje bi mogle pripadati dosad nepoznatoj vrsti, a ove je godine počelo vađenje najugroženijih ostataka, rekao je Hini jedan od voditelja istraživanja Aleksandar Mezga.

Mezga, voditelj istraživanja s hrvatske strane te izvanredni profesor na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, istaknuo je da je riječ o jedinstvenom nalazištu jer, prema dosadašnjim saznanjima, kosti dinosaura dosad nisu pronađene ispod morske površine.

"Pretpostavljamo da će na temelju kostiju koje izvadimo vjerojatno biti opisana nova vrsta dinosaura jer već po nekim preliminarnim analizama vidimo da tako nešto još nije pronađeno u svijetu, ali ne možemo još odrediti o čemu se točno radi. Znamo da je riječ o nekoj novoj vrsti sauropoda, velikih četveronožnih biljojeda”, rekao je Mezga.

Nakon preliminarnog istraživanja prošle godine, ove se godine okupio međunarodni tim znanstvenika koji je, uz dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša, započeo vađenje najugroženijih kostiju. Njihovo je vađenje bilo nužno jer su se pojedini ostaci pod djelovanjem mora počeli uništavati i erodirati.

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Kosti se nalaze na dubinama od približno dva do sedam metara, a nisu koncentrirane na jednom mjestu, nego se protežu kroz više slojeva podmorja, objasnio je Mezga.

Istraživači smatraju da je dosad pronađen tek manji dio ostataka koji se još nalaze pod morem te ih namjeravaju nastaviti istraživati i spašavati.

Iako je nalazište službeno objavljeno kao otkriće 1993. godine, postoje i neslužbene dojave da su kosti bile poznate još od 1970-ih, kada su ljudi primjećivali ostatke izbačene na obalu.

Mezga je izrazio nadu da će spašene kosti jednoga dana biti dostupne ne samo znanstvenicima nego i široj javnosti, među ostalim i kroz mogućnost otvaranja lokalnog prirodoslovnog muzeja.

Nalazište, smatra, ima velik potencijal za znanost, kulturu i turizam.

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