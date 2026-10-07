Ugledni američki antropolog Fred H. Smith donirao je 16 replika kostiju neandertalaca za budući Interpretacijski centar Špilja Vindija, čime se dodatno ističe važnost ovog lokaliteta za svjetsku znanost i očuvanje kulturne baštine.
Američki antropolog darovao 16 replika kostiju neandertalaca za budući centar Špilja Vindija
Ugledni američki antropolog Fred H. Smith darovao je 16 replika kostiju neandertalaca za budući Interpretacijski centar Špilja Vindija u Varaždinskoj županiji, istaknuvši važnost špilje Vindije za svjetsku znanost te budućeg centra za predstavljanje tog lokaliteta javnosti.
Smitha, jednog od vodećih svjetskih znanstvenika u proučavanju neandertalaca i evolucije modernih ljudi, ugostili su varaždinski župan Anđelko Stričak i ravnateljica CUKUR-a Varaždinske županije Sandra Malenica te Ivo Karavanić s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljeno je u srijedu.
Smith je još 1980-ih prvi ukazao na važnost nalaza iz Vindije, koju smatra jednim od najvažnijih svjetskih prapovijesnih lokaliteta.
„Vindija je jedinstven i ključan izvor informacija o kasnim neandertalcima i njihovom odnosu s ranim modernim ljudima, a Interpretacijskim centrom će se njezina vrijednost približiti široj javnosti”, istaknuo je Smith.
Kao doprinos budućem postavu, darovao je 16 replika kostiju neandertalaca iz špilje Vindije, dok se izvornici čuvaju u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
Župan Stričak zahvalio je Smithu na daru i spremnosti da svojim znanjem i iskustvom podupre projekt.
„Špilja Vindija kao svjetski važan lokalitet obvezuje nas da je očuvamo, zaštitimo i prezentiramo hrvatskoj i svjetskoj javnosti. S tim ciljem smo pokrenuli projekt izgradnje Interpretacijskog centra, a sretni smo i ponosni što je on rezultat zajedničkog rada vodećih stručnjaka i znanstvenika iz različitih područja”, poručio je Stričak.
Centar će sadržavati izložbene, interpretacijske i istraživačko-laboratorijske prostore, a do špilje će voziti turistički vlakić. U tijeku je projekt zaštite ulaza i uređenja dijela unutrašnjosti špilje Vindije, a u sljedeće dvije godine predviđeni su dodatna zaštita ulaza, staklene zaštitne barijere i platforme za kontrolirani ulazak posjetitelja, kao i konzervacija vrijednih sedimentnih profila.
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