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OČUVANJE BAŠTINE

Američki antropolog darovao 16 replika kostiju neandertalaca za budući centar Špilja Vindija

Piše HINA,
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Američki antropolog darovao 16 replika kostiju neandertalaca za budući centar Špilja Vindija
Foto: eVarazdin
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Ugledni američki antropolog Fred H. Smith donirao je 16 replika kostiju neandertalaca za budući Interpretacijski centar Špilja Vindija, čime se dodatno ističe važnost ovog lokaliteta za svjetsku znanost i očuvanje kulturne baštine.

Ugledni američki antropolog Fred H. Smith darovao je 16 replika kostiju neandertalaca za budući Interpretacijski centar Špilja Vindija u Varaždinskoj županiji, istaknuvši važnost špilje Vindije za svjetsku znanost te budućeg centra za predstavljanje tog lokaliteta javnosti.

Smitha, jednog od vodećih svjetskih znanstvenika u proučavanju neandertalaca i evolucije modernih ljudi, ugostili su varaždinski župan Anđelko Stričak i ravnateljica CUKUR-a Varaždinske županije Sandra Malenica te Ivo Karavanić s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljeno je u srijedu.

Smith je još 1980-ih prvi ukazao na važnost nalaza iz Vindije, koju smatra jednim od najvažnijih svjetskih prapovijesnih lokaliteta.

„Vindija je jedinstven i ključan izvor informacija o kasnim neandertalcima i njihovom odnosu s ranim modernim ljudima, a Interpretacijskim centrom će se njezina vrijednost približiti široj javnosti”, istaknuo je Smith.

Kao doprinos budućem postavu, darovao je 16 replika kostiju neandertalaca iz špilje Vindije, dok se izvornici čuvaju u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Župan Stričak zahvalio je Smithu na daru i spremnosti da svojim znanjem i iskustvom podupre projekt.

„Špilja Vindija kao svjetski važan lokalitet obvezuje nas da je očuvamo, zaštitimo i prezentiramo hrvatskoj i svjetskoj javnosti. S tim ciljem smo pokrenuli projekt izgradnje Interpretacijskog centra, a sretni smo i ponosni što je on rezultat zajedničkog rada vodećih stručnjaka i znanstvenika iz različitih područja”, poručio je Stričak.

Centar će sadržavati izložbene, interpretacijske i istraživačko-laboratorijske prostore, a do špilje će voziti turistički vlakić. U tijeku je projekt zaštite ulaza i uređenja dijela unutrašnjosti špilje Vindije, a u sljedeće dvije godine predviđeni su dodatna zaštita ulaza, staklene zaštitne barijere i platforme za kontrolirani ulazak posjetitelja, kao i konzervacija vrijednih sedimentnih profila.

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