Svjetsko prvenstvo 2018: Putin tehnicirao s Infantinom

Stotinu dana prije početka Svjetskoga nogometnoga prvenstva na službenoj stranici Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) pojavio se video-uradak na kojem u uredu ruskog predsjednika u Kremlju loptom tehniciraju Vladimir Putin i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Beat that! Putin and Infantino kicking a ball around to mark 100 Days to Go until the start of the 2018 FIFA World Cup. #FIFA #WorldCup2018 #Putin pic.twitter.com/wLBPE2kTkp