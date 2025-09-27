Szijjarto ne staje, Plenkovića optužio da laže: 'Žele nas spriječiti da kupujemo od Rusa'

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó i u subotu je nastavio s podizanjem napetosti u odnosima s Hrvatskom. Na Facebooku je ponovio optužbe da Zagreb iskorištava ratnu situaciju kako bi se obogatio na račun Budimpešte.

- Koliko god hrvatska vlada to negira, činjenica je da sigurno žele profitirati od rata u Ukrajini. Tranzitna naknada za pošiljke nafte kroz Hrvatsku znatno je povećana od izbijanja rata, a sada žele onemogućiti našoj zemlji da kupuje rusku naftu. To bi ih stavilo u monopolsku situaciju protiv nas, čime bi zaradili više novca, na našu štetu. Na temelju ispitivanja ovaj naftovod jednostavno nije sposoban kontinuirano, pouzdano isporučiti količinu nafte koja nam je potrebna - napisao je Szijjártó.

Njegove optužbe da Hrvatska profitira na ratnoj situaciji izazvale su oštre reakcije u Zagrebu. Hrvatski premijer Andrej Plenković je u petak u Bregani odbacio "lažne teze" mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijjarta da je Hrvatska ratni profiter jer "iskorištava Mađare" i ratnu situaciju u tranzitu sirove nafte, poručivši da je Hrvatska dobar susjed.

"S indignacijom odbacujem lažne teze mađarskog ministra vanjskih poslova da je Hrvatska nekakav ratni profiter", poručio je Plenković jučer.

Szijjarto je ranije u petak optužio Hrvatsku da "iskorištava Mađare” i ratnu situaciju u tranzitu sirove nafte i rekao da Jadranski naftovod (Janaf) nema dovoljne kapacitete za mađarske potrebe.

"Nažalost, moramo priznati da nas Hrvati iskorištavaju, profitiraju od ratne situacije. Hrvati nam i dalje naplaćuju ratni dodatak, jer su od početka rata podigli tranzitnu naknadu, pet puta veću od europske referentne vrijednost", rekao je Szijjarto u New Yorku.

Plenković pak je rekao da su cijene koje Janaf nudi apsolutno na razini svih mogućih usporedivih cijena na razini Europske unije te da je sama politika Janafa "valorizirana i od neovisnih stručnjaka".

"Upravo obrnuto, Hrvatska je dobar, pošten susjed. Susjed koji želi u ovako velikoj energetskoj krizi svoje kapacitete energetske infrastrukture, a to je naša kritična infrastruktura, staviti funkciju sigurnosti i opskrbe naših susjednih zemalja", naglasio je.

"Oni imaju potpuno siguran, alternativan pravac kojim Hrvatska može osigurati sve potrebe za opskrbu naftom i Mađarske i Slovačke putem Jadranskog naftovoda", rekao je Plenković.

Tvrditi da je Hrvatska ratni profiter može reći samo netko izrazito bezobrazan i tko u zabludu nastoji dovesti sve međunarodne slušatelje tih poruka, rekao je Plenković.

"Profiterom se može nazvati onoga koji trenutno dobiva jeftiniju rusku naftu i plin. To nije Hrvatska koja od 2023. uopće ne koristi rusku naftu i plin. Ja mogu reći da je to Mađarska, koja je na temelju jednog narativa o tome da nema alternativni pravac, a dokazano je da ima, u poziciji da ima jeftinije energente koji dolaze iz Rusije".

Milanović: Ništa ne može biti besplatno

U raspravu se uključio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je poručio kako Budimpešta treba biti opreznija u svojim izjavama.

- Njih to malo žulja. Mislim da bi trebali opreznije te stvari govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete za plin, ti kapaciteti rastu i daleko nadmašuju hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more, pa ako žele, tu smo - rekao je Milanović i dodao kako su cijene, koje Hrvatska nudi, razumne.

Potvrdio je kako usluga, koju prodajemo, ne može biti besplatna.

- Sve ostalo su strateška i povijesna pitanja. Mi smo saveznici, partneri i susjedi. Nikome ne možemo ustupiti svoju obalu. Na kraju krajeva, MOL ima rafineriju u Rijeci. MOL, koji je suvlasnik INA-e, upravlja tom rafinerijom - rekao je Milanović i pokušao smiriti tenzije uz dodatak kako nema razloga za nervozu.

- Mađarska je bila Hrvatskoj sva ova desetljeća jako dobar susjed, a posebno kada je bilo najteže. S Mađarima se dalo raditi i oni su pomagali u diplomatskom prostoru gdje je informacija zlato, a mi smo dobivali pijesak. Pazio bih i njegovao odnose s Mađarskom, koliko god je to moguće - zaključio je predsjednik Milanović.