<p>I dok se još utvrđuju okolnost teške prometne nesreće na Jadranskoj magistrali kod Senja, u kojoj je živote izgubilo troje hrvatskih državljana, dok je troje Talijana s teškim ozljedama prevezeno u riječku bolnicu, prometni stručnjak <strong>Goran Husinec</strong> napominje kako se radi o izuzetno opasnoj dionici, jer nakon ravnog dijela ceste dolazi oštri i nepregledni zavoj.</p><p>- Vozači obično pretječu na kraju ravne dionice olako misleći da iza zavoja neće nitko naići i tako dolazi do teških sudara s tragičnim posljedicama. Vjerojatno je netko preticao na nepreglednom mjestu i nije je stigao vratiti u svoju voznu traku. Nažalost bojim se da u Opelu, u kojem je poginulo troje ljudi, nisu svi bili vezani sigurnosnim pojasevima pogotovo putnik na zadnjem sjedištu. Da je bio vezan, kod takvih sudara je slučaj da prolaze bez ikakvih ozljeda - kazao je.</p><p>Husinec napominje kako iz ove nesreće vozači mogu izvući. </p><p>- Uvijek u nepregledne zavoje treba ulaziti prilagođenom brzinom, odnosno dalekom manjom nego što zavoj dozvoljava, a sve kako bi nekome ravnom dijelu dionice, ako se ne uspije vratiti u svoju voznu traku pružili priliku da to učini. Tako ćemo spasiti svoj, ali i živote drugih vozača - poručio je Husinec. </p><p>Podsjetimo, u subotu u 8 sati kod Sibinja Krmpotskog, između Novog Vinodolskog i Senja, frontalno su se sudarili Opel riječkih registracija i VW Polo talijanskih registracija. Od siline udara oba automobila sletjela su s ceste. U Opelu su na mjestu nesreće poginuli hrvatski državljani, dok su Talijani iz VW Pola s teškim ozljedama prevezeni u riječku bolnicu.</p><p>Jedan od njih ima po život opasne ozlijede i na Jedinci je intenzivnog liječenja. Unesrećenima su uz policiju i Hitnu pomoć pomagali i vatrogasci. Do nesreće je došlo pred zavoj nakon ravnog dijela magistrale. Zbog nesreće na ovom dijelu magistrale vozilo se otežano, jednim prometnim trakom. </p>