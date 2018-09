'Ta zgrada je ukleta. I danas čujemo krikove ubijenih ljudi...'

Belgijac Bruno Charles De Cooman (59), potpredsjednik ruske kompanije za proizvodnju čelika NLMK, pronađen je mrtav nakon što je pao s devetog kata svog luksusnog stana kod Crvenog trga u Moskvi.

Bruno Charles De Cooman (desno)

De Cooman je u srijedu popodne došao u svoj stan nedaleko od Kremlja. Nešto kasnije tijelo su našli na pločniku. Okolnosti smrti se utvrđuju, a policijska istraga je u tijeku. Njegovi kolege tvrde da nije bio suicidalan, a nagađa se da bi se moglo raditi i o ubojstvu.

