Tadić za 24sata: 'Rusiji prijeti katastrofa SSSR-a. Ove zime moguće je nešto neviđeno'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je 9. listopada 2026. da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku ruskog dizelskog goriva američkom i svjetskom tržištu. Prema Trumpovoj objavi, Rusija bi odmah isporučila više od 300.000 tona, zatim dodatnih 500.000 tona tijekom studenoga te još milijun tona nakon toga.

Foto: Jeenah Moon

Dogovor uključuje ublažavanje dijela američkih energetskih sankcija, a Washington ga predstavlja i kao pokušaj snižavanja visokih cijena goriva. Međutim, potez predstavlja značajan zaokret u američkoj politici prema Moskvi dok rat u Ukrajini i dalje traje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je dogovor „nepoštenim” i upozorio da bi dodatni ruski prihodi mogli financirati nastavak rata.

Poručio je da bi ublažavanje sankcija bilo prihvatljivije kada bi bilo povezano sa stvarnim prekidom napada na energetska postrojenja. Šefica europske diplomacije Kaja Kallas također je kritizirala potez, upozoravajući da bi Rusija tako dobila dodatna sredstva za vođenje rata. Europski čelnici Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Poljske, Finske i Norveške javno su potvrdili potporu Ukrajini. Dogovor je izazvao kritike i u SAD-u, uključujući među pojedinim republikanskim političarima.

Istočno krilo NATO-a

Na Varšavskom sigurnosnom forumu 12. listopada 2026. vrhovni saveznički zapovjednik NATO-a za Europu, američki general Alexus Grynkewich, predstavio je koncept obrane koji je nazvao „teorijom pobjede”. Strategija se temelji na trima fazama: zaustaviti početni napad, oslabiti neprijateljske snage i, ako se napad nastavi, razbiti cjelokupni sustav koji omogućuje vođenje rata.

Foto: Aleksandra Szmigiel

To znači da bi odgovor NATO-a mogao obuhvatiti ne samo postrojbe koje izravno napadaju teritorij Saveza nego i logistiku, zapovjedne strukture i druge sustave koji ih podržavaju. General je naglasio da NATO ne želi rat, ali mora biti spreman odmah odgovoriti na napad. Posebno je istaknuo važnost senzorskih mreža, autonomnih sustava, koordinacije kopnenih, pomorskih i zračnih snaga te jasnog definiranja crvenih linija prema Rusiji.

Crno more

Dan poslije, dronovi su pogodili dva broda u Crnom moru, nedaleko od Bugarske, pri čemu je jedan potonuo, a pokrenute su hitne akcije spašavanja, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev rano u utorak.

Jedan član posade s potonulog broda spašen je, rekao je Radev, ne iznoseći pojedinosti o ostalim osobama koje su se nalazile na brodu.

Pokretanje videa... VIDEO Situacija u Crnom Moru | Video: 24sata/Reuters

Vanjskopolitički stručnjak i nuklearni fizičar Tonči Tadić kaže da nema hladne poslovne logike u pozadini sporazuma Trump-Putin.

- Sporazum s Putinom ne može se promatrati kroz hladnu poslovnu logiku. Tu nema zdravorazumske poslovne logike jer Amerika neće gotovo ništa profitirati od tih količina dizela. Brod koji on kani primiti s ruskim dizelom pokriva polovicu dana američke potrošnje dizela. Plan nema smisla i zato što Putin nema dizela za sebe, a kamoli da bi ga izvozio. Nejasno je što SAD ima u poslovnom smislu od ovoga. Njegovi sporazumi s Putinom bili stvarni ili izmišljeni su posljedica njegovog podaništva prema Putinu. Zašto on toliko podilazi Putinu, to ćemo znati kada ode s vlasti - rekao nam je Tadić.

- Zelenskog krivi za rat i visoke cijene energenata zbog istog razloga zbog kojeg hvali Putina. On napada sve, Zelenskog, Macrona, Starmera, Merza, čak su na meti bili i Xi Jinping i Kim Jong-un, ali nikada Vladimir Putin. On se prema njemu ponaša kao tinejdžer kad upozna svog idola. Mi nemamo problem s Trumpom, nego sa SAD-om na čijem je čelu i Kongresom koji šuti. On sve ovo govori i čini kao predsjednik SAD-a i mi imamo problem s Amerikom koja to tolerira. Budućnost NATO-a i transatlantskih saveza je nikakva kada se on ovako ponaša. Već godinu i pol tvrdim da će se ponašati dobro prema Europi kada ona kaže da joj Amerika više ne treba - rekao je Tadić.

Rat gradova

Rusija je pojačala napade na civilnu i energetsku infrastrukturu sa sve više žrtava u ukrajinskim gradovima. Tonči Tadić smatra da ta ruska taktika koja podsjeća na 'Rat gradova' između Iraka i Irana neće slomiti Ukrajinu.

- Zračni napadi nikada nisu doveli do prevage, nikada. Da je tako, Amerikanci bi već imali mimohod u Teheranu. Ukrajini će biti teško, ali ona je prošla kroz teže situacije kao što je bio sam početak invazije kada su Rusi došli do Kijeva. Protivnika slomiš tako da udaraš na energetske ciljeve, logističke, Rusija to radi, ali radi i Ukrajina. U ovom trenutku ne postoji meta u Rusiji koju Ukrajina ne može razoriti. Rusija kao i bilo koja druga država na svijetu ne može obraniti sve. Procjenjujem da će početkom zime Rusija doživjeti neviđeni val napada na elektrane - rekao je Tadić.

Ekonomija

Prema nacrtu ruskog proračuna za 2027., Rusija planira izdvojiti približno 175–180 milijardi eura za obranu.

- Putinu prijeti scenarij Gorbačova koji je sredinom 80-ih bio u utrci u naoružavanju s Ronaldom Reaganom. Ukrajina godišnje dobiva 75 milijardi eura od EU, to je 0.4 posto BDP-a EU. Rusija je prošla već deset posto BDP-a. Putin to planira povećati, što je dugotrajno neodrživo za Rusiju. Ta strategija je uništila SSSR. Uvlačenje Rusije u rat koji odnosi više od trećine BDP-a vodi u ekonomsku katastrofu i tu je suština priče - rekao je Tadić.

Za hibridno ratovanje kaže da je počelo od početka agresije na Ukrajinu.

- Ono je počelo agresijom na Ukrajinu. Pa i sve ove izjave o crvenim linijama i prijetnje nuklearnim udarima su hibridno ratovanje. Podsjećam na rusku obrambenu doktrinu koju je 2013. definirao Valerij Gerasimov u listu Vojno-industrijski kurir pod naslovom 'Vrijednost znanosti je u predviđanju'. On je otvoreno naveo da Rusija ne može dobiti rat protiv NATO-a, ni nuklearnom ni konvencionalnom. Jedino može uspjeti tako da uoči i tijekom rata kroz zapadne medije gura priču o vlastitoj nepobjedivosti i o besmislenosti otpora Rusiji - podsjetio je Tadić.

U Njemačkoj jača AfD, u Francuskoj se prema najnovijim anketama, Jean-Luc Mélenchon isprofilirao kao jedan od glavnih protukandidata Marine Le Pen. Svi oni zagovaraju blaži pristup Rusiji i uspostavu ekonomske suradnje.

- Tako je pričala i Meloni, pa evo je sada. Jedno je kada biračima nudite alternativu i odstupanje od vladajućih, a drugo je kada dođete na vlast i sudarite se s realnošću - zaključio je Tadić.