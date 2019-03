'Taj grad je simbol nacističke moći. Treba ga cijelog sravniti!'

Njemački grad Nürnberg zbog svoje važnosti za Treći Reich pretrpio je žestoka saveznička bombardiranja. Gotovo je potpuno uništen u napadima od 1943. do 1945.godine. Nakon teških bombardiranja uništena je gotovo cijela srednjovjekovna jezgra Nürnberga. Razlog zbog kojeg je američko britanska avijacija sistematski uništavala Nürnberg je to što je on bio centar njemačke propagande.

Foto: Profimedia

Tog 30. ožujka 1944. bačeno je 910 tona visoko eksplozivnih i 1176 tona zapaljivih bombi na taj industrijski grad, na mjesto širenja nacističke ideologije. No u tom napadu RAF je pretrpio jedan od svojih najtežih gubitaka. U akciji je oboreno 106 bombardera.

Foto: Profimedia

Drevni carski grad

Nürnberg je drugi po veličini u Bavarskoj nakon Münchena, od koga je udaljen oko 170 km u pravcu sjevera. Smatrajući drevni njemački grad Nürnberg jednim od “najčišćih” njemačkih gradova, Hitler ga je odabrao za sjedište svoje Nacionalsocijalističke stranke.

Grad je bio neslužbena prijestolnica srednjovjekovnog Svetog rimskog carstva, vječne Hitlerove inspiracije.

Naime, Nürnbergu je car Frederik II. još 1219. dodijelio status slobodnog carskog grada. Zlatna bula cara Karla IV iz 1356.odredila ga je kao mjesto okupljanja prvog sabora svakog novog carskog suverena, dok je Car Sigmund Luksemburški 1424. smjestio carsku riznicu u Nürnberg, gdje su se čuvale carska kruna i druge carske relikvije.

Nünberg - utvrda nacizma

Hitler je sve svoje grandiozne mitinge održavao upravo tu. Zbog toga je Nürnberg i danas nekako ostao najpoznatiji po svojoj nacističkoj povijesti - masovnim okupljanjima Hitlerove stranke, spektakularnim paradama koje su trebale prikazati svu moć Njemačke.

Foto: Profimedia

Od 1933. do 1938. na prostoru od 12 nogometnih igrališta u jugoistočnom Nürnbergu održavali su se grandiozni skupovi nacističke stranke na kojima se znalo okupiti i do 200 tisuća ljudi.

Poznati nacistički propagandni film "Trijumf volje" također je jednim dijelom snimljen upravo u tom gradu.Nürnberg je bio mjesto gdje su na kongresu 1935. su usvojeni i zloglasni antisemitski - Nürnberški zakoni.

Nakon dvogodišnjih bombardiranja saveznici su nakon rata upravo njega odabrali za mjesto suđenja nacističkim vođama.



Tema: History