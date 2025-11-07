Obavijesti

News

Komentari 0
PRIRODNA KATASTROFA

Tajfun Kalmaegi donio kišu i razaranje Vijetnamu, broj poginulih na Filipinima 200

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tajfun Kalmaegi donio kišu i razaranje Vijetnamu, broj poginulih na Filipinima 200
Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

U Vijetnamu nisu objavljeni službeni podaci o žrtvama, ali državna Vijetnamska novinska agencija izvijestila je o jednoj osobi koja je smrtno stradala u pokrajini Dak Lak u srušenoj kući

Obalna područja Vijetnama u petak su procjenjivala štetu od razornih vjetrova i obilnih kiša koje je donio tajfun Kalmaegi, državni mediji izvijestili su o jednoj žrtvi dok je tijekom prolaska kroz Filipine taj tajfun usmrtio najmanje 188 ljudi. Oluja je kasno u četvrtak stigla do kopna središnjeg Vijetnama, čupajući drveće, oštećujući kuće i uzrokujući nestanke struje, prije nego što je oslabila kako se kretala prema unutrašnjosti. Vlasti su upozorile na nastavak obilnih kiša do 200 milimetara u središnjim pokrajinama od Thanh Hoe do Quang Trija.

Dotle je rastao broj žrtava  na Filipinima, a dužnosnici su rekli da se još 135 ljudi vodi kao nestalo, a 96 ih je ozlijeđeno.

U Vijetnamu nisu objavljeni službeni podaci o žrtvama, ali državna Vijetnamska novinska agencija izvijestila je o jednoj osobi koja je smrtno stradala u pokrajini Dak Lak u srušenoj kući. Fotografije i videozapisi na društvenim mrežama prikazuju otkinute krovove, poplavljene kuće i ulice prekrivene srušenim drvećem i krhotinama.

UNIŠTENJE POSVUDA FOTO Katastrofa na Filipinima: Razorni tajfun odnio 66 života. Prizori razaranja su jezivi...
FOTO Katastrofa na Filipinima: Razorni tajfun odnio 66 života. Prizori razaranja su jezivi...

Vlada je izjavila da je mobilizirala više od 268.000 vojnika za  potragu i spašavanja te upozorila na potencijalne poplave u nizinskim područjima, što bi moglo utjecati na poljoprivredu u Središnjem gorju, glavnoj vijetnamskoj regiji uzgoja kave.

Kalmaegi je 13. tajfun koji se ove godine formirao u Južnom kineskom moru. Vijetnam i Filipini vrlo su osjetljivi na tropske oluje i tajfune zbog svog položaja duž pacifičkog pojasa tajfuna te zbog toga , redovito trpe  štetu i žrtve tijekom vrhunca sezone oluja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći
DETALJI UŽASA

Ovo je Mini u kojem je poginuo mladić (18) u Ozlju: Još je dvoje ljudi teško ozlijeđeno u nesreći

Tijekom očevida utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosni pojas
VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ U VUKVOARU

VIDEO Pokopali vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera

Posljednji ispraćaj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bio jen u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Na ispraćaju Francuza bile je više tisuća građana
VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!
OPSADNO STANJE

VIDEO Drama u Sinju: Specijalci su upali u selo, došli po čovjeka koji je odbijao izaći iz kuće!

Kako su za 24sata otkrili iz PU splitsko-dalmatinske policije, na snimci se vide policijski službenici koji su bili angažirani u cilju izvršenja naloga Županijskog suda u Splitu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025