Tajfun Kalmaegi donio kišu i razaranje Vijetnamu, broj poginulih na Filipinima 200

Obalna područja Vijetnama u petak su procjenjivala štetu od razornih vjetrova i obilnih kiša koje je donio tajfun Kalmaegi, državni mediji izvijestili su o jednoj žrtvi dok je tijekom prolaska kroz Filipine taj tajfun usmrtio najmanje 188 ljudi. Oluja je kasno u četvrtak stigla do kopna središnjeg Vijetnama, čupajući drveće, oštećujući kuće i uzrokujući nestanke struje, prije nego što je oslabila kako se kretala prema unutrašnjosti. Vlasti su upozorile na nastavak obilnih kiša do 200 milimetara u središnjim pokrajinama od Thanh Hoe do Quang Trija.

Dotle je rastao broj žrtava na Filipinima, a dužnosnici su rekli da se još 135 ljudi vodi kao nestalo, a 96 ih je ozlijeđeno.

U Vijetnamu nisu objavljeni službeni podaci o žrtvama, ali državna Vijetnamska novinska agencija izvijestila je o jednoj osobi koja je smrtno stradala u pokrajini Dak Lak u srušenoj kući. Fotografije i videozapisi na društvenim mrežama prikazuju otkinute krovove, poplavljene kuće i ulice prekrivene srušenim drvećem i krhotinama.

Vlada je izjavila da je mobilizirala više od 268.000 vojnika za potragu i spašavanja te upozorila na potencijalne poplave u nizinskim područjima, što bi moglo utjecati na poljoprivredu u Središnjem gorju, glavnoj vijetnamskoj regiji uzgoja kave.

Kalmaegi je 13. tajfun koji se ove godine formirao u Južnom kineskom moru. Vijetnam i Filipini vrlo su osjetljivi na tropske oluje i tajfune zbog svog položaja duž pacifičkog pojasa tajfuna te zbog toga , redovito trpe štetu i žrtve tijekom vrhunca sezone oluja.