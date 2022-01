Gosti HTV-ove emisije Otvoreno, Vjekoslav Kozina, direktor Ureda za usklađenost poslovanja HNB-a, Grozdana Perić, predsjednica saborskog Odbora za financije i državni proračun (HDZ), Mišel Jakšić, saborski zastupnik (SDP), Stjepan Čuraj, predsjednik HNS-a, Zvonimir Troskot, član saborskog Odbora za financije i državni proračun (MOST) te Ratko Bošković, publicist i ekonomski analitičar, komentirali su aferu koja trese HNB.

Grozdana Perić rekla je kako na adresu Odbora za financije nije stiglo ništa iz HNB-a.

- Upućeno je jutros i očekujem vrlo brzi odgovor HNB-a. Guverner je već davao puno informacija i nadam se da će i on imati nešto dodatno čime nam može potkrijepiti sve informacije koje se posljednja dva izašle u javnost i na taj način ćemo imati nešto opipljivo da to ne budu medijske špekulacije nego da to bude od njega data vjerodostojna izjava nakon koje ćemo moći komunicirati s ostalim kolegama - poručila je.

Dodala je kako temeljem poslovnika mora sazvati Odbor u roku od osam dana ako je trećina članova dala zahtjev za sazivanje sjednice. Tada će, poručila je, odučiti hoćemo li i na koji način održati tematsku sjednicu.

'Puno toga se špekulira'

Vjekoslav Kozina je poručio kako pripremaju papire za Odbor te da će pripremiti sve što je potrebno kako bi objasnili informacije koje su došle.

- Iako, moram priznati, puno se toga špekulira, a malo smo toga relevantnog dobili. Za sada ovo s čime smo izašli u javnost i što ćemo iznijeti pred Odbor odnosi se primarno na guvernera i zamjenicu guvernera - rekao je.

Na pitanje kako komentira prozivke da se zaposlenici nisu ponašali u skladu sa zakonom, rekao je kako bi volio i da na njegov stol dođu informacije o zlouporabi povlaštenih informacija. Ponovio je kako imaju niz špekulacija o količini takvih transakcija i broju zaposlenika.

- Ovo što je sada eksponirano u javnosti u odnosu na guvernera je tema koja je već bila u medijima prije 20 godina. Uvijek je to javnosti interesantno, ja to razumijem, ali raspolagati dionicama prije nego što je to zakonom regulirano, i to na inicijativu HNB-a, te izmjene zakona do kojih je došlo, ne čini mi se baš da smo na razini ovog o čemu se priča oko zlouporabe povlaštenih informacija - rekao je i dodao da, što se tiče zamjenice guvernera, također se radi o ulaganju u obveznice koje nije bilo regulirano niti je zabranjeno.

'Je li poštivanje zakona etički?'

- U odnosu na Europsku središnju banku, od nas se očekuje da to u budućnosti reguliramo, ali ni tada nije nužno da se radi o zabrani. Mi smo se odlučili na korak da to zabranimo i to će biti predmetom u ožujku 2022. i primjena te odluke koju smo pripremili - objasnio je Kozina.

Na pitanje je li to etički, Kozina je rekao da ne može reći.

- Je li poštivanje zakona etički? - upitao je.

O činjenici da se moglo i ranije podići etičke standarde HNB-a na višu razinu, Kozina je rekao kako se ta ljestvica podiže od jeseni 2019. kada je osnovan Ured za usklađenost poslovanja HNB-a.

'Narušeno je povjerenje u instituciju'

Mišel Jakšić je rekao kako to, sportskim žargonom, zaslužuje crveni karton.

- Činjenica je da su ljudi koji rade u HNB-u, počevši od samoga šefa pa nadolje, izuzetno dobro plaćeni za hrvatske prilike. Mislim da je plaća guvernera duplo veća nego premijera, nekakve linije ispod njega imaju veće plaće nego ministri. Uopće se dovesti u takvu situaciju da mi raspravljamo, pa možda i na temelju špekulacija, je apsolutno katastrofalno i jako loše pogotovo jer je HNB sve ove godine slovio za instituciju u koju se moglo imati koliko-toliko povjerenja i nekako su te velike afere zaobilazile barem HNB - poručio je i dodao da će ova afera narušiti povjerenje u tu instituciju.

- Ako netko tko bi trebao kontrolirati rad banaka trži dionice i vrijednosne papire tih istih banaka, naravno da se tu radi o eklatantnom sukobu interesa i da se opravdano postavlja sumnja je li došlo do trgovanja onim informacijama koje mi obični smrtnici ne možemo imati. Bez jasnog i preciznog reza ne možemo očekivati da ćemo vratiti ljudima povjerenje u institucije ove zemlje - rekao je.

Jakšić je poručio kako je ova afera nastavak trenda da se institucije derogiraju.

- To smo gledali kod DORH-a, raspravi u Vrhovnom sudu, gledamo što nam se sad događa pod OLAF-om gdje EU institucije preuzimaju gonjenje u RH, učinili smo sve da Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa izbijemo sve eventualne adute koje imaju, a sad bi to mogli proširiti i na poreznu upravu i masu drugih institucija koji očito ne rade svoj posao - rekao je.

Poručio je kako bi bilo izuzetno korektno i odgovorno da vodeći ljudi HNB-a ponude mandate na raspolaganje, pa da onda vladajuća većina odluči što će s njima. No, to ne očekuju.

'Žigman i Vujčić stari su prijatelji, neće to objektivno odraditi'

Zvonimir Troskot rekao je kako se ne zna što se točno dogodilo. Poručio je da se mora razjasniti da netko tko radi u HNB-u i Hanfi automatski ima povlaštene informacije u svojim rukama.

- Zašto? Zato što se HNB bavi bonitetnom regulativom, što znači da ocjenjuje rizičnost plasmana, adekvatnost kapitala, rezervaciju kredita, imate direktne supervizije gdje revizori HNB-a odlaze u banke pregledavati papire, izvještaje banaka i HNB ima sve informacije - rekao je.

Poručio je da, ukoliko se otkrije da su ljudi trgovali vrijednosnim papirima, to je itekako sukob interesa i potencijalno kazneno jelo.

- Onda je gospodin Kozina taj koji mora odgovarati, to je njegov odjel. Ako vi niste unutar HNB-a napravili svoj posao, odnosno vidjeli trguju li zaposlenici na temelju svojeg znanja i izvještaja koje imaju, onda imamo općenito problem kontrolnih mehanizama kod najvažnijih institucija u Hrvatskoj - poručio je.

Istaknuo je kako se zgrozio nad izjavom Ante Žigmana iz Hanfe koji je rekao kako ne pregledavaju HNB, nego ljude.

- Pa ne idete u HNB pregledavati zidove, nego ljude, transakcije i računala kojima upravljaju. Naravno da je dao takvu izjavu jer se ograđuje, to su dva prijatelja, Vujčić i Žigman. Sigurno to Žigman neće odraditi objektivno - rekao je.

- Gospodine Bošković, vidjeli smo jučerašnju izjavu kolege Ilka Ćimića u uvodnom prilogu. Mi smo ga zvali i danas da eventualno iznese neke nove spoznaje nakon jučerašnjeg gostovanja guvernera Vujčića u tom uvodnom prilogu. Nije htio, kaže da ste vi taj razlog, vaše gostovanje. Na Indexu su večeras napisali da ste vi onaj koji brani Vujčića. Branite li ga i zašto, ako branite? - upitao je voditelj emisije Ratka Boškovića, publicistu i ekonomskog analitičara.

'Nisam branio Vujčića, ali tajming nije slučajan'

Bošković je poručio kako nisu dobro čitali njegov status na Facebooku i da nije pokušavao braniti Vujčića.

- Po mom shvaćanju, nitko zaposlen u HNB-u ne smije i nikada nije ni smio imati nijednu dionicu, nijednu obveznicu, pa čak i neosigurani depoziti su problematični, bilo koje hrvatske poslovne banke. Bez obzira na to što piše u zakonima ili pravilima banke. Sama činjenica da oni to sad zabranjuju svojim internim aktima dokazuje da oni to razumiju, da oni to nisu smjeli ni prije raditi. Ti ljudi bi trebali imati refleks, trebali bi imati šesto čulo, jednostavno, da to ne rade, ako žele biti vjerodostojni i ugledni dužnosnici, i ako žele da je njihova institucija vjerodostojna - rekao je.

Dodao je kako je htio upozoriti da tajming nije slučajan.

- Krajem ove godine, ili prvog dana iduće godine, ako Hrvatska preuzme euro, Hrvatska narodna banka se gasi i otvara se ekspozitura Europske centralne banke (ECB) u Hrvatskoj. I sad je pitanje tko će iz Hrvatske otići u upravno vijeće ECB-a. To je uz članstvo u Europskoj komisiji drugo najvažnije mjesto Hrvata u Europskoj uniji, a najvažnije u eurozoni, jer u Europskom vijeću je sam premijer, u Europskom parlamentu manje-više znamo kako je to, nije tako neko utjecajno i moćno mjesto. I ja vidim da po nekoj inerciji, kako sad stvari stoje i kako se oni trude, to bi bio sadašnji guverner Vujčić - pojasnio je.

Poručio je kako smatra da Vujčić po svojoj političkoj pozadini ne odgovara premijeru i stranci na vlasti. Istaknuo je kako se u javnosti već spominju konkretna imena potencijalnih budućih hrvatskih članova, a na pitanje koja su to imena, rekao je kako se radi o "jednoj uglednoj ekonomistici i jednom uglednom ekonomistu".

- Ljudi od najvećeg povjerenja premijera i stranke na vlasti koji bi otišli u Upravno vijeće ECB-a iz Hrvatske - rekao je.