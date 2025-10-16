Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Robotski stroj za razminiravanje MV-10, hrvatske tvrtke DOK-ING, koji je ukrajinska vojska nazvala Nadiya (Nada), uspješno se vratio u službu nakon što je teško oštećen u napadu ruskog drona Lancet u istočnoj Ukrajini. Kako su napisali iz te tvrtke, ovo je prvi slučaj ovakvog brzog popravka i općenito vraćanja u službu u najgorim ratnim uvjetima.

