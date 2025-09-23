Obavijesti

News

Komentari 7
POVIJESNI EKSKLUZIV PLUS+

Tajna karta ustaškog zlata: U 14 sanduka utrpali poluge, a onda ih je zavadilo Pavelićevo blago

Piše Boris Rašeta, Goran Gavranović,
Čitanje članka: 7 min
Tajna karta ustaškog zlata: U 14 sanduka utrpali poluge, a onda ih je zavadilo Pavelićevo blago
Foto: canva/24sata

Novi Express donio je senzacionalnu priču o ’Operaciji Zlato’, pa čak i mapu skrivenog blaga koju su isljednicima Udbe nacrtali zarobljeni ustaški časnici nakon Drugog svjetskog rata!

U ožujku 1945. objavljeno je putem endehazijskog tiska nekoliko osuda na smrt. Među strijeljanima je bio i jedan dvadesetgodišnji vojnik, koji je pronevjerio vojničku pušku Manlicher.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
'Sanirao se neki zid i iskočili su tanjuri. Pokazao sam ih Titu...'
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (6)

'Sanirao se neki zid i iskočili su tanjuri. Pokazao sam ih Titu...'

U neposrednoj blizini Barbarige nalazi se vojni objekt - kasarna u kojoj je smještena jedinica 5. VPS. Vojni objekt je ograđen žičanom ogradom i jedino na tom mjestu do sada nisu vršena arheološka istraživanja
Misterij Seusovog blaga: Tko je našao i ukrao vrijedno posuđe?
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (5)

Misterij Seusovog blaga: Tko je našao i ukrao vrijedno posuđe?

Dan nakon prijave Vesne Girardi-Jurkić, koja je završila i na nekim od važnijih političkih adresa u Hrvatskoj, okružni javni tužitelj u Puli zatražio je od Službe javne sigurnosti provođenje istrage
Monty se posebno zanimao za 'mržnju' između Hrvata i Srba
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (4)

Monty se posebno zanimao za 'mržnju' između Hrvata i Srba

William Montgomery je bio arhitekt Miloševićeva sloma. Slično je radio kod nas kad je stvorena ‘šestorka’ koja je dobila HDZ na izborima 2000. godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025