Novi Express donio je senzacionalnu priču o ’Operaciji Zlato’, pa čak i mapu skrivenog blaga koju su isljednicima Udbe nacrtali zarobljeni ustaški časnici nakon Drugog svjetskog rata!
Tajna karta ustaškog zlata: U 14 sanduka utrpali poluge, a onda ih je zavadilo Pavelićevo blago
U ožujku 1945. objavljeno je putem endehazijskog tiska nekoliko osuda na smrt. Među strijeljanima je bio i jedan dvadesetgodišnji vojnik, koji je pronevjerio vojničku pušku Manlicher.
