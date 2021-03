Točno je godina dana od jakog zagrebačkog potresa koji je malo koju staru zgradu, odnosno kuću, u centru grada ostavio netaknutom. Grad više nije što je nekad bio, život je u njemu ni sjena onoga prije potresa, a mnogi su stanari zbog velikih oštećenja morali pronaći alternativni smještaj. Jedna je kuća, međutim, ostala netaknuta - prekrasna uglovnica na Trgu bana Jelačića 8, nekadašnja zgrada robne kuće Varteks, danas je u njoj drogerija Müller. Neslužbeno, od ljudi iz Grada koji su upućeni u posljedice potresa, to je, moguće, jedina toliko stara zgrada u Zagrebu koja je tako dobro izdržala potres. Nažalost, do zaključenja ovog broja od Müllera, koji u njoj ima svoju robnu kuću, nismo bili dobili odgovor na pitanje jesu li zabilježili kakva oštećenja.





Razlog zbog kojeg je ova građevina dobro podnijela potres je to što je, spletom okolnosti, temeljito obnovljena 2001. i 2002. godine, dok je u njoj bio Varteks. Kad se kaže “temeljito”, doslovno je tako bilo - Varteks je napravio potpunu rekonstrukciju unutrašnjosti, ali i temelja. I prije je zgrada imala podrum, ali plitak, u kojem su se nalazili kotlovnica, agregat, velika telefonska centrala, no kako je Varteksu trebalo više prodajnog prostora, projektom je zamišljeno da se naprave dvije nove prodajne etaže - na minus jedan, i na petome katu, koji je nekad postojao kao tavan. Sve je napravljeno tako da može izdržati i, ne daj Bože, teži potres od onoga u ožujku prošle godine, otkriva nam Borislav Škegro, dugogodišnji potpredsjednik Vlade, ministar financija od 1997. do 2000., a od 2001., baš u vrijeme obnove zgrade, izvršni direktor Varteksa. Nevjerojatno, ali sjeća se svakog detalja te obnove - od dužine potpornih stupova za podrumsku etažu do debljine armiranobetonske ploče koja je stavljena. A zanimljivu povijest ove robne kuće priča nam povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević. To je bila kuća Baumgärtner, otkriva nam.





Gradnja ove kuće je, kaže Snješka Knežević, početak uređenja sjeverne strane Trga bana Jelačića, koja je najkasnije doživjela veliku transformaciju. Rekonstrukcijama je promijenila unutarnju strukturu, ali je pročelje ostalo isto, i lijepo je i korektno restaurirano, što je vrlo važno radi memorije mjesta Trga.

- U uglovnici (stari broj 12, danas 8) veletrgovac Leopold Baumgärtner imao je od 1862. trgovinu platnene robe

narodnih nošnji, konfekcije i slično - počinje priču Snješka Knežević.

Rupert Melkus, predstojnik Gradskog građevnog ureda, izradio je 1875. projekt goleme trgovačko-poslovne trokatne zgrade neorenesansnog pročelja, koja bi zaposjela cijelu sjevernu stranu trga. Zbog različitih razloga projekt nije realiziran. No u oslonu na taj prijedlog, Leopold Baumgärtner s ortakom Samuelom Wasserthalom sagradio je na mjestu triju starih kuća 1882. trgovačku kuću prema projektu arhitekta Janka Jambrišaka. Na drugom (zapadnom) kraju sagradio je 1884. trgovačko-stambenu kuću industrijalac Guido Pongratz, prema projektu arhitekta Hermana Bolléa. Obje su zgrade bile u neorenesansnom stilu, s uglovima obilježenima rizalitima s kupolama, a imale su lik palače, kako je to svuda bilo uvriježeno u to doba. Time je počela arhitektonska transformacija sjeverne strane, koja se prije toga sastojala od 12 starih kuća, koje su u prizemlju imale dućane. Godine 1889. trgovačko-poslovno-stambenu kuću sagradila su braća Gavella (danas br. 6, koja je poslije dobila pasaž); 1905/1906. sagrađene su kuća Rado (danas br. 5) i kuća Kolmar-Stern (danas br. 7) prema projektu ateljea Hönigsberg & Deutsch, a 1906/1907. kuća Poppović (danas br. 4) prema projektu ateljea Benedik & Baranay. Time je dovršena transformacija sjeverne strane trga: umjesto 12, ondje je otad bilo šest kuća. Robnu kuću Baumgärtner vodili su njegovi nasljednici, a nazivala se ‘Baumgärtner nećaci, skladište platna, sukna, vunene, pamučne, svilene i modne robe’ sve do 1910. godine, napominje Knežević, koja o Jelačićevu trgu piše i u svojoj najnovijoj knjizi “Zagrebački povijesni trgovi, parkovi i neke ulice”. Robnu je kuću, dodaje, poslije održavao Samuel Wasserthal. Otkad je u Varaždinu 1918. osnovana Tekstilna tvornica Varaždin (TIVAR), u trgovini su prodavali vrlo cijenjena i elegantna Tivar odijela. Poslije Drugog svjetskog rata, 1948., TIVAR je preimenovan u Varteks, koji nastavlja njegovu tradiciju i razvija se kao vodeća hrvatska konfekcijska tvrtka.



Zgrada je doživjela više adaptacija. Prva je bila povjerena arhitektu akademiku Miroslavu Begoviću. Kako smo pronašli u stručnoj literaturi, ta je adaptacija obavljena sredinom ‘60-ih, kad je Begović skučene dotadašnje prostorije robne kuće pretvorio u veće, otvorene prostore primjerene takvoj trgovini.

Tom i sljedećim adaptacijama potpuno je izmijenjena prostorna struktura kuće, što znači da je dobila novu i suvremenu konstrukciju i drukčiji prostorni raspored. Od kuće su, napominje Snješka Knežević, očuvana samo pročelja (na Trgu i u Bakačevoj), da bi se očuvala slika mjesta, odnosno memorija ambijenta (trga), kako je to zahtijevala služba zaštite spomenika. Pročelja su višekratno korektno restaurirana, tako da se s plohe trga kuća doima kao povijesna. Zahvaljujući novoj konstrukciji, izdržala je prošlogodišnji potres.



No takva metoda adaptacije tolerira se u iznimnim slučajevima zato što je i interijer dio povijesti svake zgrade, i treba ga koliko je god moguće očuvati, napominje stručnjakinja. Ako je u svojoj povijesti zgrada i doživjela određene promjene, one se u slučaju obnove čuvaju, osobito ako su kvalitetne i nisu bitno narušile povijesnu fizionomiju kuće. U takvim slučajevima govorimo o slojevima, koji se i prezentiraju. Metoda adaptacije kuće Jelačićev trg 8 naziva se scenografskom: čuva se vanjski lik, dok su sadržaj, konstrukcija i prostorna organizacija novi. Sličnih primjera ima u europskim gradovima, zaključuje povjesničarka umjetnosti.



- Anđelko Herjavec kao generalni direktor Varteksa u ono vrijeme najzaslužniji je za obnovu kuće 2001. godine. Imao je ideju na središnjem trgu Zagreba kao glavnoga grada napraviti svojevrsni mali Galeries Lafayette. Arhitekt je bio Davor Mateković, nadzor je vodio IGH, a radove Industrogradnja s kooperantima - sjeća se Škegro.

Bio je to, dodaje, vrlo kompliciran zahvat zbog stupova, njih 16, koje se moralo ukopati na dubinu od 14 metara kako bi se podrumski prostor pretvorio u još jednu trgovačku etažu. Cijeli Donji grad leži na šljunkovitom tlu, i da bi se došlo do čvrste podloge, stupovi su morali ići na veliku dubinu. Na njihov je vrh onda išla temeljna, armiranobetonska ploča, prisjeća se Škegro. Dalje je, kaže, sve išlo lako.

- Rekonstrukcija je trajala malo više od godinu dana. Inicijalni projekt je predviđao da se doda nova podzemna etaža s armiranobetonskom pločom ispod, debelom jedan metar, ali kad se otkopalo, vidjelo se da je tlo vrlo porozno, puno šljunka. Manduševac je samo nekoliko metara dalje, pa se išlo na betonske stupove, nastavlja Škegro. Varteks je sve financirao, ali se ne sjeća koliko je zahvat koštao. Na pitanje je li se moralo i zadužiti zbog toga, odgovara kroz smijeh, uz jedno kratko: “O, naravno, itekako!”.

Kako bilo, radovi su napravljeni tako da kuća izdrži i jače potrese, sve je bilo projektirano u skladu s najnovijim propisima.

- To je stožerna zgrada na uglu Bakačeve i Trga, koja svojom čvrstinom drži zapravo kompletan niz od Bakačeve, i dio na Trgu - zaključuje Škegro.



Slična je zgrada ovoj, ističe Snješka Knežević, na zapadnom uglu, kuća Pongratz, od 1906. u vlasništvu osiguravajućeg društva Assicurazioni Generali iz Trsta, koje ju je dalo srušiti. Na njezinu mjestu sagrađena je 1938. modernistička višekatnica prema projektu arh. Marcella Piacentinija. A današnja NAMA na početku Ilice nekad je bila kuća s gostionicom “K caru Austrijanskom”, koju je kupio 1864. veletrgovac Emanuel Prister i dao je radikalno preraditi u hotel “Caru austrijanskom”, prema projektu arh. Franje Kleina 1866. Od 1913. kuća je u vlasništvu robne kuće Kastner & Oehler.

Vlasnici su je dali adaptirati u robnu kuću prema projektu arh. Ignjata Fischera. Fischerov interijer održao se i nakon radikalnog preuređenja pročelja 1928. prema projektu austrijskog arh. Alfreda Kellera. Ipak, najstarija je robna kuća sretna “osmica” na Trgu, čiji kupci ni ne znaju da se u njoj trguje od 1860-ih, i da izdržati može - sve.

