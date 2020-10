Tajne, laži i tvitovi: 'Izgledati slabo je zadnje što žele, učinit će baš sve da to to izbjegnu'

Kakva je zapravo zdravstvena slika Donalda Trumpa? Proturječne i nepotpune informacije dužnosnika o njegovoj zarazi koronavirusom potvrđuju da je zdravlje američkih predsjednika dobro čuvana tajna

<p>Analitičari također kažu da je<strong> Donald Trump</strong> pametno koristio digitalne alate kako bi upravljao izvještavanjem o prvoj osobnoj zdravstvenoj krizi u mandatu. </p><p><strong>Matthew Algeo</strong>, autor nekoliko knjiga o opetovanim lažima američkih lidera, kaže da predsjednici nisu dužni govoriti o svom zdravlju pa se ne čudi što to ni ne čine. </p><p>Izbori su koji tjedan pa nije vrijeme da Trump izgleda kao da nije "potpuno fit", kažu analitičari. </p><p>"Predsjednici ne žele izgledati slabo, nijedan političar ne želi izgledati slabo. Učinit će sve da to izbjegnu", rekao je Algeo. </p><p>Osobni liječnik predsjednika najčešće je vojnik. Aktualni<strong>, dr. Sean Conley,</strong> mornarički je časnik. <strong>Rose McDermott</strong>, analitičarka sa Sveučilišta Brown, kaže da je to sukob interesa.</p><p>"Sean Conley predsjednikov je liječnik, a predsjednik je njegov vrhovni zapovjednik", rekla je McDermott. </p><p>Ako se predsjedniku ne svidi što Conley kaže o njemu, može ga otpustiti. Može mu čak oduzeti mirovinu, kaže McDermott. </p><h2>Wilson, JFK</h2><p>Povijest američkih predsjednika ispunjena je lažima o njihovom zdravlju. </p><p><strong>Woodrow Wilson</strong> pretrpio je teži moždani udar u jesen 1919. koji ga je djelomično paralizirao, ali se to nije otkrilo do veljače 1920.</p><p><strong>Dwight Eisenhower</strong> ublažavao je ozbiljnost srčanog udara 1955., dok <strong>John F. Kennedy</strong> nikad nije progovorio svojoj Addisonovoj bolesti koja može biti fatalna. </p><p>Kennedyjevo ubojstvo 1963. dovelo je do toga da je četiri godine kasnije izmijenjen 25. amandman američkog ustava po kojemu potpredsjednik preuzima čelnu dužnost ako predsjednik umre ili bude onesposobljen. </p><p>Ipak, osim kada se radi o jasnoj i ozbiljnoj povredi, kao kada je<strong> Ronald Reagan</strong> ustrijeljen 1981. i njegove ovlasti su privremeno prenesene tadašnjem potpredsjedniku <strong>Georgeu Bushu</strong>, okolnosti u kojima Kongres može proglasiti predsjednika nesposobnim za izvršavanje dužnosti nisu jasno definirane, rekao je Algeo.</p><p>Povećan interes medija i rašireno korištenje društvenih mreža nisu potaknuli transparentnost, tvrde analitičari, unatoč tome što se predsjednici više ne mogu skrivati od javnosti kao što se Wilson uspio na četiri mjeseca. </p><p>Osobito jer Trump, koji je od televizijske reality zvijezde u međuvremenu postao mahniti "tviteraš", zna kako se postaviti u centar pažnje, smatra <strong>Emerson Brooking</strong> iz Atlantic Councila. </p><p>Trump drži medije na nogama još od prošlog petka, a u nedjelju je objavio pomno osmišljen video u kojemu aludira da je pobijedio koronavirus.</p><p>Kulminacija je bio njegov povratak Bijeloj kući u ponedjeljak, što Brooking opisuje "filmskim". </p><p>"Trump intuitivno razumije brzinu modernog ciklusa vijesti", rekao je Brooking. </p><p>"Ako mediji raspravljaju ili kritiziraju najnoviji Trumpov sadržaj, neće postavljati druga pitanja o covid-19 ili o 25. amandmanu", dodao je. </p><h2>Neovisni nadzor?</h2><p>Neki stručnjaci pozivaju na osnivanje povjerenstva neovisnih liječnika koji će nadzirati predsjednikovo zdravlje zbog nedostatka transparentnosti.</p><p>Trump je sa 74 godine najstariji američki predsjednik, a njegov demokratski rival<strong> Joe Biden</strong> ima 77 godina. </p><p>Pozivi za neovisnim nadzorom zdravlja političkih lidera dosad nisu urodili plodom u SAD-u, a ni u drugim zapadnim zemljama. </p><p>Zdravstveno stanje predsjednika neke zemlje nije tabu samo u Americi, primjećuje McDermott. </p><p>Autoritarni režimi su očiti primjeri, ali građani su većinom prepušteni nagađanjima i u demokratskim zemljama. </p><p>Njemačka kancelarka <strong>Angela Merkel </strong>nije htjela iznositi detalje o svojoj drhtavici u javnosti 2019. </p><p>"Nisam vidio da je itko postavio ogledni primjer i jednom godišnje istupio s objavom medicinske dokumentacije na način na koji mnogi lideri u SAD-u objavljuju podatke o svojim porezima", rekao je McDermott. </p>