Tijekom Trumpove prve predsjedničke kampanje i mandata, imanje je steklo vidljivost kao mjesto na kojem je Trump primao strane čelnike i političke dužnosnike, uključujući kineskog predsjednika Xi Jinpinga
GOLF, KOKTELI I DELTA SNAGE PLUS+
Tajne Mar-a-Laga: Kako Donald Trump iz kluba vodi tajne akcije, ali i hapšenja svjetskih lidera?
Čitanje članka: 1 min
Mar-a-Lago, luksuzni resort i nacionalna povijesna znamenitost smješten na barijernom otoku u Palm Beachu na Floridi, ponovno se pokazao kao mjesto gdje bivši i sadašnji predsjednik SAD-a Donald Trump upravlja visokorizičnim vojnim i političkim operacijama. Imanje, izgrađeno između 1924. i 1927. po narudžbi bogate nasljednice Marjorie Merriweather Post, prvotno je zamišljeno kao zimska rezidencija za buduće američke predsjednike i uglednike.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku