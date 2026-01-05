Obavijesti

News

Komentari 5
GOLF, KOKTELI I DELTA SNAGE PLUS+

Tajne Mar-a-Laga: Kako Donald Trump iz kluba vodi tajne akcije, ali i hapšenja svjetskih lidera?

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 1 min
Tajne Mar-a-Laga: Kako Donald Trump iz kluba vodi tajne akcije, ali i hapšenja svjetskih lidera?
Foto: @realDonaldTrump/REUTERS

Tijekom Trumpove prve predsjedničke kampanje i mandata, imanje je steklo vidljivost kao mjesto na kojem je Trump primao strane čelnike i političke dužnosnike, uključujući kineskog predsjednika Xi Jinpinga

Mar-a-Lago, luksuzni resort i nacionalna povijesna znamenitost smješten na barijernom otoku u Palm Beachu na Floridi, ponovno se pokazao kao mjesto gdje bivši i sadašnji predsjednik SAD-a Donald Trump upravlja visokorizičnim vojnim i političkim operacijama. Imanje, izgrađeno između 1924. i 1927. po narudžbi bogate nasljednice Marjorie Merriweather Post, prvotno je zamišljeno kao zimska rezidencija za buduće američke predsjednike i uglednike.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Maduro i supruga u sudnici poručili: 'Nismo krivi'. Oglasio se i Trump: 'Povijesni trenutak'
IZ MINUTE U MINUTU:

Maduro i supruga u sudnici poručili: 'Nismo krivi'. Oglasio se i Trump: 'Povijesni trenutak'

Također je rekao da Kuba, bliski saveznik Venezuele "izgleda kao da je spremna pasti" sama od sebe, bez američke vojne akcije.
UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'
FIZIČKI OBRAČUN

UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'

U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje, ispričala nam je ozlijeđena djevojka
DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!
ZIMA POKAZUJE ZUBE

DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!

Pred Hrvatskom su dani obilježeni snijegom, mećavom i vrlo niskim temperaturama u unutrašnjosti, dok će Jadran pogoditi jaka i olujna bura. Obilna kiša u Dalmaciji lokalno bi mogla uzrokovati bujične i urbane poplave.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026