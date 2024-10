Tajni seks-dosjei: Kako je Tito padao na maserke, a 'papučar' Pavelić ljubio doktorovu ženu

Zapanjujuće je koliko ljudi ne vjeruje u to da je Josip Broz bio Tito. Čak i neki doktori znanosti na tvrdnju da je Tito čovjek iz Kumrovca prezrivo odmahnu rukom: "Ma nemoguće da iz tog blata iznikne takav lik". Legendu o dvojniku podupiru mnogobrojni mitovi, niknuli na terenu idolatrije, obogotvorenja velikih ljudi. Klavir je, prema tim pričama, svirao kao Rubinstein, a žene zavodio kao Giacomo Casanova... Ovaj drugi mit vrlo se ukorijenio u narodu. "Tito i Sophia Loren"; "Tito i Claudia Cardinale", to su opća mjesta narodne predaje o vođi zavodniku. Šire ih i prijatelji i neprijatelji druga Tita, jedni da ga uzdignu do zvijezda a drugi - istim sredstvima - da ga sruše u blato.

