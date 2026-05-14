Jedan je prijatelj, drugi snažan čovjek, treći veliki lider, četvrti tek sugovornik za stolom. I baš u tim kratkim oznakama često se vidi više od diplomatskog protokola: vidi se cijela Trumpova vanjska politika
Tajni Trumpov jezik: Tko je lider, tko frend, a tko pakleni igrač... No Aca Vučić je posebna priča
Trumpov diplomatski rječnik jednostavan je, ponavljajući i vrlo prepoznatljiv. Kineskog predsjednika Xi Jinpinga opisivao je kao “prijatelja” (friend) i “velikog lidera velike zemlje” (great leader of a great country). Indijskog premijera Narendru Modija nazivao je “velikim prijateljem” (great friend), “velikim čovjekom” (great man) i “sjajnim tipom” (great guy). Mađarski premijer Viktor Orbán za njega je “fantastičan” (fantastic), “snažan lider” (strong leader) i političar kojeg predstavlja kao čovjeka reda, autoriteta i kontrole.
