Tajnik živi bolje nego ministar: Ovo je državni podstanar br. 1

Državnog tajnika Marija Antonića HDZ-ovci su 2016. predstavili kao uspješnog poduzetnika iz Huma na Sutli. Tad smo pisali da mu je tvrtka bila u dugu većem od pola milijuna kuna. Danas je ugašena, a on je postao državni tajnik i rekorder među dužnosnicima po pitanju dugovanja za najam državnih stanova. Antonić za najam s kamatama duguje 21.963,81 kunu.

U navedenom iznosu koji duguje, doznajemo, kamate iznose oko 1000 kuna. Iz toga proizlazi da vjerojatno nije platio ni jednu ratu najma. Zbog čega nije plaćao najam državnog stana na koji ima pravo jer dolazi iz Maribora, pardon Huma na Sutli, nismo od njega uspjeli doznati. U njegovu su nam uredu objasnili da je jako zauzet, no da će odgovoriti čim uzmogne.

Ipak, za HRT je dan ranije uspio pojasniti kako “je bio uvjeren da mu se najam automatizmom skida s plaće”. Država mu je dala na korištenje stan u Palmotićevoj 24 u Zagrebu od 36,9 kvadrata još u proljeće 2016. Tad je imenovan pomoćnikom ministra za poduzetništvo. Deset mjeseci kasnije postaje državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.

Plaća mu je 13.200 kuna

Kako nije primijetio mjesečni “višak” od 1040 kuna, koliko bi mu po njegovoj teoriji skidali za najam, također do objave broja nismo uspjeli doznati. Iz Državnih nekretnina d.o.o. su nam pojasnili kako država zapravo naplaćuje najam svojih stanova.

- Društvo Državne nekretnine d.o.o. obavještava svakog korisnika o eventualnom postojanju duga, pa tako i g. Antonića, koji je pismeno i usmeno obaviješten o dugu. Što se tiče postupka naplate za korištenje stanova, postupak se provodi sukladno ugovornom odnosu i Zakonu o obveznim odnosima, kako za sve korisnike, tako i za g. Antonića, što podrazumijeva i kamate, kao i poduzimanje svih potrebnih radnji za naplatu dugovanja. Kao trgovačko društvo, nismo u mogućnosti dostaviti adresu korisnika stana ako se isti sam ne usuglasi s navedenim - napisali su.

Uz najam stana, pojašnjavaju nam iz Državnog ureda za upravljanje državnom imovnom, dužnosnici su dužni plaćati i režije. A kakve stanove biraju kažu: “Površine stanova kreću se od 30 do 90 kvadrata. Visina najamnine do sada iznajmljenih stanova kreće se od 20 do 80 kn po m2”. Inače, plaća državnog tajnika Antonića po imovinskoj kartici iznosi 13.200 kuna.

No i tu bi mogao imati problema jer su to podaci iz veljače 2016., kad je postao pomoćnik ministra. Naime, kako je s te pozicije smijenjen u studenom 2016., zakonski je imao godinu dana vremena prijaviti promjene. Ako je i to propustio, mogao bi financijski biti kažnjen i od strane Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.