Talačka kriza na Filipinima: 30 ljudi zarobljeno, jedan ozlijeđen

Bivši zaštitar trgovačkog centra koji je nedavno izgubio posao uzeo je u ponedjeljak 30 talaca, a upucao je i ozlijedio najmanje jednog čovjeka u trgovačkom centru u Manili na Filipinima.

- Upucan je jedan čovjek i prevezen je u bolnicu - rekao je Francis Zamora, gradonačelnik četveri San Juan, gdje se i nalazi trgovački centar. Sve je počelo oko 10 sati ujutro.

Shoot out in Greenhills. 😳 pic.twitter.com/dRrzqom7Fb

- Trenutno razgovaramo s napadačem - rekao je gradonačelnik i dodao da je čovjek bio jako uznemirem nakon što je dobio otkaz, a tražio je i telefonski razgovor sa svojim bivšim kolegama. Zatražio je vodu i hranu te se, kako tvrdi gradonačelnik, "malo smirio", javlja New York Times.

Armed police enter #Manila shopping mall where a gunman is reportedly holding about 30 people hostage



DETAILS: https://t.co/GicV81VdXf pic.twitter.com/DMzhYjFCAq