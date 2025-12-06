Talijanku tražili danima. Našli je na tavanu s prijateljem. Ono što je ispričao šokiralo je policajce!

Nakon deset dana agonije i potrage koja je digla cijelu Italiju na noge, influencerica i pjesnikinja Tatiana Tramacere (27) pronađena je živa i zdrava. No, priča o njezinom nestanku 24. studenog iz gradića Nardò na jugu Italije nije završila kao tipična sretna vijest. Umjesto otmice ili nesreće, otkriven je bizaran scenarij u kojem se čini da je mlada žena sama isplanirala svoj "bijeg od svijeta", skrivajući se na tavanu prijatelja, samo nekoliko metara od vlastitog doma, piše Tg24.sky.

Potraga koja je mobilizirala cijelu regiju

Alarm je podignut nakon što Tatiana, koja na Instagramu ima gotovo 60.000 pratitelja, nije došla na posao niti se javljala obitelji. Zabrinutost je rasla jer je njezin mobitel bio isključen, a obitelj je tvrdila da nikada ne bi otišla bez da im se javi. Planirala je otputovati u Bresciu kako bi se našla s bivšim dečkom i čak je kupila autobusnu kartu, ali je nikada nije iskoristila.

Nekoliko dana prije nestanka, na svom je Instagramu objavila zagonetnu pjesmu:

“Udaljili smo se da vidimo hoće li se nit slomiti. Ali shvatila sam, sa svakim korakom dalje od tebe, da nit nije bila napeta da me sruši: bila je napeta da me vrati tebi. Svaki put. Bez buke. Bez zahtjeva. Bez uvjeta.”

Vlasti su pokrenule masovnu potragu. Deseci policajaca, dronovi i psi tragači pretraživali su područje oko njezine kuće, obližnje marine i nepristupačne terene parka Porto Selvaggio. Ispitane su deseci svjedoka, a apeli su se širili medijima i društvenim mrežama. Cijela zajednica živjela je u strahu i nadi.

Pronalazak na tavanu i veliko olakšanje

U noći s 4. na 5. prosinca, deset dana nakon nestanka, karabinjeri su upali u stan Dragosa-Ioana Gheormescua (30), radnika rumunjskog podrijetla i posljednje osobe koja je vidjela Tatianu. Iako ga u početku nisu odmah pronašli u njegovom stanu, detaljnom pretragom otkrili su je na tavanskom prostoru iznad stana, dostupnom s terase zgrade. Bila je živa i dobrog zdravlja, iako u početku u stanju šoka i zbunjenosti. Kod sebe je imala dva mobitela, ali ne i svoj koji je bio isključen. Nakon liječničkog pregleda u bolnici, vratila se kući svojoj obitelji.

Vijest o njezinom pronalasku donijela je golemo olakšanje.

Njezin otac je za talijanski RAI] izjavio:

- Bio je to božićni poklon, pronašli smo je živu i zdravu -.

Gradonačelnik Nardòa, Pippi Mellone, na Facebooku je napisao: "Nardò odahnuo. Sretni smo!".

Šokantan obrat

Međutim, olakšanje je ubrzo zamijenio šok. Dragos, koji je isprva bio pod istragom zbog moguće otmice, priznao je policiji nevjerojatnu priču.

- Sve je ona organizirala i zamolila me da joj pomognem jer je rekla da sam jedini kojem vjeruje. Rekla mi je da se osjeća loše i da se želi nakratko izolirati od svijeta. Još nekoliko dana i vratila bi se kući - navodno je ispričao istražiteljima.

Njegovu verziju potvrdila je i sama Tatiana. Prema rekonstrukciji, njih dvoje, koji su bili u vezi, snimljeni su kako se ljube u parku, nakon čega su zajedno ušli u njegovu zgradu. Tatiana odande nije izlazila sljedećih deset dana. Dragos je tvrdio da se tijekom zajedničkog skrivanja među njima razvio "snažan uzajamni osjećaj" te se ispričao njezinoj obitelji i cijeloj zajednici za kaos koji su prouzročili. Njegovo sumnjivo ponašanje bilo je vidljivo i nekoliko dana ranije, kada je u emisiji 'Chi l'ha visto?' na pitanje je li joj se nešto moglo dogoditi, nakon duge stanke nervozno odgovorio: "Idemo na drugo pitanje".

Iako je najgori scenarij izbjegnut, priča nije gotova. Istraga, koja je isprva bila usmjerena na otmicu, sada se preusmjerava na kazneno djelo lažnog uzbunjivanja. I Tatiana i Dragos mogli bi se naći na popisu osumnjičenih zbog pokretanja golemog i skupog aparata za potragu. Tužiteljstvo će odlučiti o daljnjim koracima, a nije isključeno da se optužnica proširi i na druga djela.

Slučaj koji je danima bio obavijen velom misterije pretvorio se u bizarnu priču o planiranom bijegu. Dok zajednica pokušava shvatiti motive ovog para, vlasti upozoravaju da je sada najvažnije "poštovati Tatianu i njezine voljene" i pustiti nadležnim tijelima da rasvijetle svaki aspekt ovog neobičnog slučaja koji je potresao mirni talijanski jug.

