Četiri dana nakon proglašenja isključivog gospodarskog pojasa i javnog obećanja hrvatskog ministra vanjskih poslova kako će “sa susjedima bolje štititi Jadran”, talijanski ribarski brodovi nastavljaju po starom.

Talijanski ribarski brod Moby Dick iz ribarskog grada Termoli na drugoj strani Jadrana, sat i pol vremena je neometano ordinirao unutar hrvatskih teritorijalnih voda 10-ak nautičkih milja južno od otoka Sveti Andrija i Biševo. Istovremeno, u isključivom gospodarskom pojasu se nalazi nekoliko desetaka talijanskih ribarica, javlja Morski.hr.

Iako proglašenje isključivog gospodarskog pojasa za ribarstvo u Hrvatskoj, koja je u sklopu EU pristala na zajedničku ribarsku politiku, ne znači gotovo ništa, valja ponoviti što je navedeni ministar izrekao u Dnevniku HRT-a odmah po proglašenju:

- Duže vrijeme već i kroz ZERP provodimo zaštitu Jadrana. Čekali smo i razgovarali sa susjedima kako bismo podigli razinu zaštite Jadrana. Italija i Hrvatska uključile su i Sloveniju, iako nismo trebali, kako bismo zajednički unaprijedili upravljačka prava i kako bismo radili na zaštiti Jadrana i dodatnoj mogućnosti iskorištavanja resursa, – ispričao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u HTV-ovom Dnevniku od 5. veljače 2021. godine. Potvrdio je kako ribari iz trećih zemalja, onih koje nisu članice EU, više ne mogu izlovljavati ribu.

Ali zato mogu Talijani, koji to kontinuirano zloupotrebljavaju i ulaze u hrvatsko teritorijalno more. Podsjećamo još jednom da je Republika Hrvatska nabavila flotu izuzetno brzih brodova, konstruiranih da plove i po vremenskih uvjeta poput današnjih, pa čak i gorima. No, umjesto da su smješteni u lukama vanjskih otoka, gdje bi do granice stigli za svega nekoliko minuta, ovi brodovi stoje kao izložbeni primjerci unutar kopnenih luka (neki već i na suhom).

U međuvremenu, talijanski Moby Dick, kao i mnogi prije, a nažalost, vjerojatno i mnogi nakon njega, jutros se šepirio sat i pol vremena unutar hrvatskih teritorijalnih voda.