UHIĆEN NA ODMORU

Talijanski sud odobrio izručenje Njemačkoj osumnjičenika za napad na Sjeverni tok

Piše Hina,
Talijanski sud odobrio izručenje Njemačkoj osumnjičenika za napad na Sjeverni tok
Foto: Mateusz Skwarczek/REUTERS

Talijanski sud odobrio je izručenje ukrajinskog osumnjičenika Njemačkoj u vezi s napadom na plinovod Sjeverni tok, priopćio je u ponedjeljak odvjetnik osumnjičenika

Četrdesetdevetogodišnji Ukrajinac uhićen je potkraj kolovoza dok je bio na odmoru u Italiji.

Smatra se jednim od navodnih organizatora napada iz 2022. godine koji su oštetili plinovod što iz Rusije vodi prema Njemačkoj.

Njemački tužitelji optužuju ukrajinskog državljanina za izazivanje eksplozije i protuustavnu sabotažu.

TKO JE KRIV Poljaci priveli Volodimira Z. Dignuo je Sjeverni tok u zrak?
Poljaci priveli Volodimira Z. Dignuo je Sjeverni tok u zrak?

Bolonjski sud već je odobrio njegovo izručenje u rujnu, no odvjetnik osumnjičenika podnio je žalbu talijanskom Vrhovnom sudu, koji je zaustavio predaju zbog proceduralnih nepravilnosti.

Vrhovni sud zatim je vratio slučaj u Bolognu, gdje je novoimenovanom sudu povjerena zadaća da ponovno razmotriti predmet.

