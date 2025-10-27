Talijanski sud odobrio izručenje Njemačkoj osumnjičenika za napad na Sjeverni tok

Četrdesetdevetogodišnji Ukrajinac uhićen je potkraj kolovoza dok je bio na odmoru u Italiji.

Smatra se jednim od navodnih organizatora napada iz 2022. godine koji su oštetili plinovod što iz Rusije vodi prema Njemačkoj.

Njemački tužitelji optužuju ukrajinskog državljanina za izazivanje eksplozije i protuustavnu sabotažu.

Bolonjski sud već je odobrio njegovo izručenje u rujnu, no odvjetnik osumnjičenika podnio je žalbu talijanskom Vrhovnom sudu, koji je zaustavio predaju zbog proceduralnih nepravilnosti.

Vrhovni sud zatim je vratio slučaj u Bolognu, gdje je novoimenovanom sudu povjerena zadaća da ponovno razmotriti predmet.