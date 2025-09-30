Obavijesti

TKO JE KRIV

Poljaci priveli Volodimira Z. Dignuo je Sjeverni tok u zrak?

Piše Filip Sulimanec,
Muškarac, identificiran kao "Volodimir Z.", instruktor je ronjenja za kojeg njemački istražitelji sumnjaju da je u rujnu 2022. isplovio iz Rostocka na Baltičko more, zaronio do morskog dna i postavio eksploziv na podmorske plinovode

Poljske vlasti uhitile su ukrajinskog državljanina kojeg Njemačka traži zbog povezanosti s eksplozijama na plinovodima Nord Stream 2022. godine, objavio je u utorak, 30. rujna, Onet.

Muškarac, identificiran kao "Volodimir Z.", instruktor je ronjenja za kojeg njemački istražitelji sumnjaju da je u rujnu 2022. isplovio iz Rostocka na Baltičko more, zaronio do morskog dna i postavio eksploziv na podmorske plinovode.

PREDMET SPORA Poljska postrožila pravila za boravak Ukrajinaca u zemlji
Poljska postrožila pravila za boravak Ukrajinaca u zemlji

Eksplozije su teško oštetile plinovode Nord Stream 1 i 2, prekinuvši dotok energije iz Rusije u Europu te pokrenule jednu od najkontroverznijih istraga sabotaže u desetljećima. Tužitelji u Karlsruheu izdali su europski uhidbeni nalog za Volodymyra Z. u lipnju 2024. Iako je nalog bio izdan, poljske vlasti ga isprva nisu privele. RMF FM navodi da je živio u blizini Varšave do nedavnog uhićenja. Poljski ni njemački tužitelji zasad nisu komentirali navode o privođenju.

Plinovodi Nord Stream, da su ostali u funkciji, omogućili bi isporuku ruskog plina tržištima zapadne Europe – prije invazije na Ukrajinu, Njemačka je polovicu svog plina nabavljala iz Rusije, prema podacima Reutersa.

Predsjednik Volodimir Zelenski negirao je da on ili njegova vlada imaju ikakva saznanja o napadima.

