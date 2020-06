Talijanski veleposlanik: Talijani se kod vas osjećaju kao doma...

<p>Talijanski veleposlanik u Hrvatskoj Pierfrancesco Sacco koji boravi u utorak u nastupnom posjetu Istarskoj županiji kazao je kako se Talijani u Hrvatskoj osjećaju kao kod kuće, poput Hrvata u Italiji,te kako to posebno dolazi do izražaja u Istri. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: </p><p>"Talijani se u Hrvatskoj osjećaju kao doma, a isto tako se osjećaju i Hrvati u Italiji. To posebno dolazi do izražaja u Istri i Puli, gdje postoji duboko prijateljstvo i želja za pronalaskom novih puteva suradnje. Između susjednih država i regija koje su blizu, a i povijesno bliskih naroda, poput onog hrvatskog i onog talijanskog puno je potencijala za razvoj na novim poručjima", istaknuo je veleposlanik Sacco.</p><p> Obnašatelj dužnosti istarskog župana Fabrizio Radin kazao je da se posebna pažnja tijekom sastanka posvetila ekonomskim temama budući da "svi znamo iz kojih neprilika izlazimo i mi u ovome trenutku, a naročito Republika Italija".</p><p>Razgovaralo se o suradnji s Italijom, o položaju i pravima pripadnika talijanske nacionalne zajednice u Istri te o aktualnim zbivanjima vezanima uz epidemiju koronavirusa odnosno o posljedicama za gospodarstvo i utjecaju na turističku sezonu.</p><p>Pulski gradonačelnik Boris Miletić poručio je da su temeljne vrijednosti, koje se već desetljećima njeguju na ovim prostorima, upravo otvorenost, multikulturalnost i suživot.</p><p>"Imamo puno prostora za daljnji napredak, stoga se radujem budućim susretima i suradnji kako Grada Pule, tako i naše regije s talijanskim regijama i Republikom Italijom“, zaključio je Miletić. </p>