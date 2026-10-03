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STJEPAN ADAMIĆ

Predsjednik uprave JANAF-a: 'Hrvatska nema problema s opskrbom nafte. Izmišljotine!'

Piše Ivan Štengl,
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Predsjednik uprave JANAF-a: 'Hrvatska nema problema s opskrbom nafte. Izmišljotine!'
Foto: Dado Ruvic
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Predsjednik uprave Janafa Stjepan Adamić potvrdio je nastavak suradnje s NIS-om, ističući važnost licenciranja za transport nafte, dok najavljuje i pregovore s MOL-om o novom ugovoru.

Predsjednik uprave Janafa Stjepan Adamić potvrdio je za HRT da je srpskom NIS-u produljena licenca za transport nafte do kraja mjeseca. Uz to, najavio je i pregovore s mađarskim MOL-om o novom ugovoru. Prema njemu, Hrvatska nema problema s naftom.

Za početak se osvrnuo o srpskom NIS-u i produljenju ugovora.

- To je jako važno za ispunjenje ugovora koji imamo s Naftnom industrijom Srbije. Jako smo sretni i zadovoljni i zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske jer se ona najviše založila da se licenca dobije u situacijama kada je NIS pod sankcijama - rekao je.

Podsjetio je da ovo nije prvi put da JANAF nije dobio licencu, kao što je bio slučaj u listopadu, studenom i prosincu prošle godine.

- To je utjecalo na poslovanje JANAF-a, međutim mi smo financijski moćna tvrtka koja dobro posluje i promišlja svoju budućnost te je te stvari jednostavno mogla nadoknaditi - istaknuo je.

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Uskoro istječe i ugovor koji JANAF ima s mađarskim MOL-om. Adanić je potvrdio da MOL pregovara o kupnji ruskog udjela u NIS-u, ali je istaknuo da JANAF na taj proces nema utjecaja.

- To mora napraviti Republika Srbija i NIS, kao i ruski vlasnici koji imaju 56 posto vlasništva u NIS-u. Onaj tko to u ovom momentu želi kupiti je MOL. Hoće li oni to kupiti ili ne, to ne znamo, ali kad se dogovore, to mora ići na reviziju i suglasnost Uredu za kontrolu strane imovine u SAD-u.

Adanić je poručio da je Hrvatska, što se tiče opskrbe naftom, u dobrom položaju.

- Zahvaljujem Vladi i gospodinu Plenkoviću koji je napravio LNG terminal na Krku. Tu smo mi osuvremenili neke sustave Jadranskog naftovoda, napravili jedan dobar HUB na Krku i sada smo u puno boljoj poziciji nego neke druge države.

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Odbacio je medijske napise da Hrvatska trguje ruskom naftom.

- To nije točno, to su totalne izmišljotine. Ne znam zašto se to plasira u javnost jer reputacijski šteti nama i stvara dojam da Hrvatska krši sankcije. Upravo suprotno, Hrvatska poštuje sve sankcije i JANAF ne transportira rusku naftu jer je ona pod sankcijama. Od 2022. nismo primili ni jedan jedini brod ni za jednog svog poslovnog partnera, niti za INA-u, NIS ili MOL.

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