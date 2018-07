Tata stao ispred medvjeda da spasi djecu: 'Umro je kao heroj'

Aaron Gibbons iz Kanade odveo je svoje troje djece na otok Sentry na zapadnoj obali zaljeva Hudson, popularno odredište za lov i ribolov, gdje je s djecom skupljao jaja arktičke čigre. U jednom trenutku, počeo im se približavati polarni medvjed i zatim pokušao napasti jedno od njegove djece.

Iako je i sam bio lovac, u trenutku napada Gibbons nije bio naoružan. Stao je između medvjeda i djece, a njima naredio da otrče natrag u čamac. Hrabri otac suočio se s medvjedom, no u napadu goleme divlje životinje nije imao šanse. Gibbons je ubrzo nakon napada preminuo od teških ozljeda, prenosi CNN.

Njegova djeca, svi školskog uzrasta, sigurno su se vratila na čamac, a jedna od kćeri putem radija je pozvala pomoć. Poziv je čuo ujak Gordy Kidlapik.

- Uživao je u danu koji je trebao provesti s djecom. Medvjed ih je iznenadio - izjavio je Kidlapik za kanadske medije.

- Preko radija smo mogli čuti njegove vapaje upomoć, to je bilo strašno za slušati - dodao je.

