U ljeto 2026. otvara se pulsko kupalište Stoja • Obilježio ga je spasilac Ivan Načinović - Nini • Njegov sin čuva uspomenu na plažu • Mural njegova oca je izbrisan
LEGENDARNI STOJA PLUS+
'Tata je 51 godinu radio u Puli kao spasilac. Grad će napraviti novi njegov mural na kupalištu'
Radovi na pulskom kultnom kupalištu Stoja napreduju prema planu. Mještani, cijela Pula ali svi oni koji pamte to kupalište kao mjesto koje spaja ljubav prema moru i suncu, bogat društveni život, tradiciju i ostale blagodati u ljetnim mjesecima jedva čekaju vidjeti novo ruho kupališta.
