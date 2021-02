Među ostalima, dobitnici su i sinovi Mirka Duspare, gradonačelnika koji Slavonski Brod vodi od 2005. godine. Stjepan Duspara (28) i brat Krešimir (31) upravo dovršavaju gradnju prostranih prizemnica u tom gradu, nedaleko od obiteljske kuće. Kuće podižu na gradskom zemljištu koje im je, sukladno svojim ovlastima, dodijelio gradonačelnik Duspara. Imaju pravo koristiti zemljište 99 godina i na njemu podići nekretnine. Krešimir za parcelu od 600 četvornih metara treba plaćati 119,2 kune mjesečno, a Stjepan za parcelu od 654 četvorna metra 121,4 kune mjesečno. Imaju i pravo otkupa zemljišta nakon 10 godina. Ako požele, cijena otkup je jednaka obojici: 209,83 kune po kvadratu, stoji u uvjetima javnog poziva.

Dusparini sinovi su se javili i prošli na javnom pozivu za dvije susjedne parcele. Dodatno, lokalni portal slavonija.in prvi je objavio da su dozvole za gradnju dobili od Grada koji vodi otac, suprotno zakonu, prije nego što je dozvolu dobila cesta koja vodi do kuća. Ali ni to nije sve. Stariji sin Krešimir uopće se ne bi imao pravo ni javiti na natječaj jer je već na svoje ime imao stan u Osijeku. Ali ga je darovao ocu i majci pa je onda i prošao na natječaju za zemljište, ali i dodatno dobio povoljni, subvencionirani stambeni kredit od države i svi mu plaćamo dio rata za kredit kojim je sagradio kuću na gradskom zemljištu! Ni taj kredit ne bi mogao dobiti da nije ocu gradonačelniku darovao stan. Kako je sve počelo i kako je ova akcija izvedena? Vratimo se malo unazad. Prije devet godina su neki vijećnici prozivali Dusparu da ima stan u Osijeku i povezivali su to s tvrtkom koja je gradila gradsku tržnicu. No Duspara je brzo reagirao. Pokazao je ugovor i poručio da je stan na sina Krešimira koji je tad imao 22 godine. Riječ je o stanu od 50 kvadrata i dodatnih sedam kvadrata balkona.

Iako je uobičajeno da roditelji djeci daruju stan, pred Božić 2018. godine sin Krešimir daruje stan ocu i majci.

Gradonačelnik Duspara ispunio je svoju obvezu, pa je taj stan dodao odmah sljedeće godine u imovinsku karticu i procijenio mu vrijednost na 447.000 kuna.

Sin Krešimir nema više nekretnina. Četiri mjeseca poslije Grad Slavonski Brod raspisuje javni poziv za dodjelu 26 parcela po povoljnim uvjetima u različitim dijelovima grada. Cilj: Mladim ljudima bez krova nad glavom osigurati da si mogu napraviti obiteljsku kuću. Zato su i tako povoljni uvjeti mjesečnog zakupa i otkupa. Uvjet je da osoba koja se javlja na natječaj ili njegov bračni drug nemaju drugu nekretninu u svom vlasništvu. I moraju biti mlađi od 45 godina. Sin Krešimir nakon darovanja stana udovoljava uvjetima, kao i mlađi sin Stjepan.

Grad, na čelu s Dusparom, već u svibnju 2019. upisuje zabilježbu prava građenja i prepušta zemljišta.

Već u kolovozu iste godine Grad izdaje građevinsku dozvolu za kuću, pokazuju dokumenti koje posjedujemo. Krešimir, koji je na susjednoj parceli, dobiva dozvolu malo kasnije, krajem siječnja 2020. godine, jer je tražio i neke izmjene.

Problem s obje je što se parcele na kojima sad grade nalaze u biti na livadi do koje nema ceste niti komunalne infrastrukture.

Dozvola za cestu Jure Martinovića koja prolazi ispred njihovih kuća izdana je tek u svibnju 2020. godine.

Zakon o gradnji izričito brani izdavanje dozvola za objekte prije nego što imaju pristupni put ili, ako nemaju, barem mora postojati građevinska dozvola za cestu koja je jamac da će ona i biti sagrađena.

Kako smo doznali na terenu i od susjeda, mlađi sin Stjepan uspio je preko susjedova posjeda dobiti kakav-takav privremeni pristupni put, ali za bratovu parcelu trebala je cesta.

Naravno, nakon što je građevinska dozvola izdana, gradonačelnik Duspara brzo gradi i cestu iz proračuna Slavonskog Broda. Pa sada do kuća njegovih sinova i ostalih vodi nova dvotračna cesta sa svom infrastrukturom.

Uz to, oba sina koriste povoljne kredite državne Agencije za promet nekretnina (APN). Radi se o kreditima koji imaju niže kamate u bankama, a posebna povoljnost je da država plaća četiri godine velik dio rate.

U slučaju Slavonskog Broda država, odnosno porezni obveznici, plaćaju četiri godine 36 posto rate kredita. To se može i produljiti ako obitelj dobije djecu.

Da je takav kredit odobren, vidi se na kući oca Duspare, koja je poslužila za zalog. Na nju je upisano 100.000 eura kredita u svibnju prošle godine. Prvih sedam godina kamata je fiksnih 2,28 posto. Taj kredit od 100.000 eura maksimalno je koliko odobrava država za gradnju kuće. I opet, ne može ga dobiti nitko tko u vlasništvu već ima neku nekretninu. Ali podsjetimo, stariji sin Krešimir ju je imao, ali ju je na vrijeme darovao roditeljima, pa zakonske zapreke nema. Za mlađeg sina, Stjepana, koji je isto dobio kredit APN-a, hipoteku na svoje nekretnine dala je obitelj njegove zaručnice, odgovorili su iz Dusparina ureda.

- Čak i ako je zakonito, onda je nemoralno da sinovi gradonačelnika dobiju takve velike parcele i otvara se pitanje je li bilo pogodovanja. Ali sigurno nije poštovan zakon kad su dobili dozvole za gradnju godinu dana prije dozvole za ceste. Osim toga, u Slavonskom Brodu postoje i druge mlade obitelji koje čekaju ceste i asfalt godinama, a iz proračuna je prioritet za gradnju imala ona koja vodi i do parcela Dusparinih sinova - kaže nezavisna vijećnica Slavica Lemaić o slučaju.

Iz Ureda gradonačelnika Duspare dobili smo odgovor iz kojeg je jasno da on ne vidi ništa sporno.

Što se tiče dodjele parcela, Duspara odgovara da isti program dodjele provode već pet godina i da su prošli svi koji su se prijavili: dosad 41 obitelj. Njegovi sinovi su ponudili najbolje cijene za parcele. Podsjetimo, radi se o 119,3 kune mjesečno za parcelu kojoj je početni zakup bio 96,8 kuna te 121,4 kune za parcelu kojoj je početni zakup bio 105,5 kuna.

- Nema zato govora ni o kakvom pogodovanju - odgovara Duspara.

Potvrdio je da je dao u zalog za kredit Krešimiru svoju kuću, a također je objasnio da je stan u Osijeku on kupio na kredit kad je sin otišao studirati. No nije pojasnio zašto ga onda nije imao prijavljenog na svoje ime i u kartici.

- Stan je prvi koristio Krešimir, ali i ostala djeca za akademsko obrazovanje - odgovaraju iz Dusparina ureda i naglašavaju da je Krešimir stan darovao roditeljima 2018., pa nema zakonske prepreke da dobije zemljište i povoljni kredit.

I što se tiče gradnje ceste iz Dusparina ureda tvrde da je sve po zakonu jer nije nužno da postoji asfaltirana prometnica do objekta za koji se izdaje dozvola. To je točno, ali u ovom slučaju karte pokazuju da nije postojala nikakva prometnica.