'Tata, nećeš u rađaonicu? OK, ja ću se onda roditi u automobilu'

Svjedočiti rađanju novog života je iskustvo koje se ne zaboravlja. To je nešto najljepše što se može doživjeti, ushićeno govori Mladen Zgurić (39) iz Topuskoga, koji je protekle subote na putu do rodilišta u automobilu na cesti prije Petrinje pomogao supruzi Mihaeli (34) da rodi njihovo treće dijete, sina Vida. Zdrav dječak dug 50 centimetara i težak 3030 grama rođen je 3. rujna u 3.35 sati uz cestu u mjestu Župić kraj Petrinje. Mladen je sa suprugom Mihaelom jurio prema bolnici, ali nisu stigli. Morali su stati jer je beba imala drukčiji plan.

- U noći smo krenuli u bolnicu u Sisak, no supruzi je prije Petrinje puknuo vodenjak. Odmah sam pozvao Hitnu, koja je krenula pred nas, no nije bilo vremena. Porođaj je počeo. Morao sam stati. Sve se odvijalo vrlo brzo. Trajalo je možda deset minuta - opisao nam je Mladen.

Mislio je da će biti samo vozač do bolnice i da će suprugu predati liječnicima te da će malo kasnije primiti obavijest da je dobio krasno dijete.

Međutim, nije tako bilo.

- Oduvijek sam imao čvrst stav da ne želim biti u rađaonici jer to nije za mene, no ovo iskustvo potpuno me razuvjerilo. Na početku su se miješale emocije i istodobno su me obuzimale i panika i sreća. No kad je maleni izašao i zaplakao, uslijedilo je golemo olakšanje. Sve je proteklo u redu. Vida sam zamotao u ručnik i stavio ga Mihaeli u naručje. Ponovno sam pozvao Hitnu i javio im da je porođaj obavljen te u dogovoru s dispečerom nastavio vožnju ususret njihovu vozilu prema Petrinji. No zbog radova i privremene regulacije prometa u Petrinji smo se s njima mimoišli, pa sam suprugu i dijete odvezao sve do bolnice u Sisku - govori Mladen o nesvakidašnjem iskustvu.

Mihaela je ponosna na Mladena, koji joj je tijekom porođaja bio velika podrška i pomoć.

- Ovo nam je treće dijete, koje smo začeli upravo na suprugov nagovor. Imamo dvoje veće djece, kćer Saru (14) i sina Leona (11), i mislila sam da je to to od djece, no suprug me uspio nagovoriti da imamo još jedno dijete. Hvala Bogu da jest jer je ovo nešto najljepše što nam se u životu dogodilo. Suprug je sad vrlo sretan i ponosan što je upravo on pomogao u rođenju našeg trećeg djeteta, a cijelo to iskustvo dodatno nas je povezalo - govori Mihaela dodajući da je maleni Vid malo požurio na svijet jer je termin porođaja bio 17. rujna.

Kaže da su je trudovi probudili oko 1 sat. Na početku nisu bili jaki, no kako su se ubrzo pojačavali i intenzivirali, probudila je muža i krenuli su prema bolnici.

- Na putu su trudovi bili sve učestaliji, a odjednom je puknuo vodenjak. Osjetila sam da maleni izlazi i rekla sam Mladenu da stane jer ću roditi. Pomogao mi je skinuti odjeću, maleni je krenuo i začas se rodio. Ovo mi je bio najbrži porođaj. Takav bih poželjela svakoj ženi, no ne nužno u automobilu. Maleni je zaplakao i tad smo znali da je sve u redu. Suprug je Vida umotao u ručnik, pupkovinu nismo dirali nego smo odmah krenuli prema Hitnoj, odnosno do bolnice nakon što smo se mimoišli. Nasreću, sve je prošlo u redu i već smo u ponedjeljak pušteni kući iz bolnice - govori Mihaela i dodaje da je dječak vrlo dobra beba, dobro jede i spava, a u dom je unio vrlo mnogo radosti.

Mladen kaže da je Vid vrlo sličan starijem sinu Leonu, dobrica je, ali i živahan, a u kuću je unio neopisivo veselje.

- Svi smo oduševljeni Vidom, a najviše njegovi braco i seka, Sara i Leon. Jako mu se raduju, no kako je počela nastava, nemaju baš mnogo vremena za druženje. Sad, čim dođu iz škole, najprije pohitaju vidjeti bracu, s njim se pomaze i podruže, a tek tad nastavljaju s uobičajenim aktivnostima. Baš smo sretni i blagoslovljeni - zaključuje Mihaela.

