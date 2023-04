Tedeschi: 'Ovako galopirajući rast cijena svih sirovina i usluga nitko nije mogao predvidjeti'

Prvi dan dvodnevnog Consumer Rules Summita u ponedjeljak je okupio čelne ljude vodećih kompanija iz sektora agrobiznisa, maloprodaje i distribucije, ali i šire FMCG industrije. U sklopu dva panela raspravljalo se o novim izazovima te prilikama na tržištu, ali i o trenutnim krizama u jeku rata u Ukrajini, posljedica pandemije i rastuče inflacije te ranjivosti lanca opskrbe.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na pitanje je li regija spremna odgovoriti izazovima budućnosti koje nameću promjene u potražnji potrošača, digitalna transformacija, klimatske promjene i globalni strateški interesi kroz razgovor su pokušali odgovoriti Emil Tedeschi, CEO Atlantic Grupe, Martina Dalić, predsjednica upravnog odbora Podravke, Nebojša Šaponjić, jedan od osnivača Nelt Group-a, Aleksandar Kostić, potpredsjednik MK Group-a, Ljiljana Kunosić, CEO Bingo Group-a i brojni drugi, u formatu „hard talk-a“.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Rekla bih da je ovdje, na ovom našem prostoru, stalno neka kriza tako da mi imamo malo bolju sposobnost suočavanja, nošenja i upravljanja i trpljenja tih kriza nego ostatak Europe. Ali zasigurno razdoblje proteklih pet, šest godina su i ovdje kod nas u Hrvatskoj i okolnim zemljama obilježile različite i velike krize, neke samo naše, a neke i globalne. Današnje i sadašnje stanje ekonomije u kojem svi mi živimo i radimo na neki način odražavaju načine na koje su se te različite krize rješavale, i one pozitivne i one manje pozitivne. Inflacija s kojom se danas suočavamo ona je naravno rezultat i postkovid oporavka i načina na koji su vlade na to reagirale. Reagirali su s velikim subvencijama, znači s jedne strane to je pridonijelo održavanju gospodarstva i održavanjem gospodarske aktivnosti iznimno pozitivno, ali je također u jednoj mjeri pridonijelo i inflaciji s kojom se danas suočavamo - istaknula je Martina Dalić, predsjednica upravnog odbora Podravke te bivša ministrica financija.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Emil Tedeschi, CEO Atlantic Grupe, dodaje kako postoje izazovi na koje kompanije mogu odgovoriti, ali i oni koji su veći od pojedinca i bilo koje organizacije.

- Imali situacije koje su bile puno dramatičnije i puno teže nego što su ove danas, ali smo preživjeli. Mi smo kao kompanija stvarno bili dobro pripremljeni, ali nitko nije mogao predvidjeti kovid krizu kao što nitko nije mogao vidjeti da će biti potres ili da će krenuti ovakav galopirajući rast cijena svih sirovina i usluga čime se i naša kompanija bavi. S druge strane ako pripremate kompaniju u mirnodopsko vrijeme i u vrijeme nulte kamate, praktički besplatnog novca, rekordnih tržišnih udjela i rekordnih dobitaka i ako se ponašate odgovorno i gledate malo dalje od svog nosa odnosno na nešto duži rok... Koliko god se kompanije rađaju nove i propadaju za mene su pravi pobjednici oni koji uspiju opstati i u tome nema neke univerzalne formule osim da morate razviti takav sustav vrijednosti koji podupire i razvija kolaboraciju, znači uzajamno poštovanje kako unutar kompanije tako i s drugim dionicima s kojima komunicirate - objašnjava Tedeschi.

Inflacija je i u ožujku, četvrti mjesec zaredom, pala, ali cijene dijela proizvoda i usluga opet su porasle. Nebojša Šaponjić, jedan od osnivača Nelt Group-a, pita se dokle će kupci pratiti rast cijena i kupovati sve skuplje proizvode.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Energija ide gore, banka ide gore, repro materijal ide gore... Cijene svega su porasle i rastu. Pitanje je dokle ima potražnje jer je to granica inflacije. To je krucijalno pitanje, dokle će biti potrošnja i dokle će kupci to kupovati - kaže Šaponjić.

No, ne brinu kompanije samo trenutne krize i njihove posljedice već i dugogodišnji problem iseljavanja, kako u Hrvatskoj tako i u regiji.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Opstali su oni koji su znači sačuvati ljude i privući nove, mlađe generacije. To je ono što mene najviše brine. Problem je odlazak, ostajemo bez ljudi i biti će problem naći običnog radnika. Čujemo sada ne možeš naći konobara, kuhara... Brojke se ne obnavljaju toliko brzo koliko njih odlazi - govori Ljiljana Kunosić, CEO Bingo Group-a.

Tedeschi je pozdravio dolazak stranih radnika, ali istaknuo i kako bi nam trebalo i više onih za visokokvalificirane poslove poput liječnika i medicinskih sestara.

Iako su se na različite načine nosili s novonastalim situacijama i izazovima, panelisti su se složili kako je važno raditi na kvalitetnom ljudstvu i međusobnoj suradnji među sektorima.

Najčitaniji članci