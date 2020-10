Tek osnovane tvrtke dobile unosne lokacije na grobljima. Natječaj trajao četiri radna dana

MIROGOJSKI MALIŠANI Patrik Šegota je direktor postao na natječaju od tri radna dana. On je iz HDZ-a prešao Milanu Bandiću koji inače tvrdi da nema toleranciju na korupciju...

<p>Mi smo obrtnici čije obitelji se generacijama bave prodajom cvijeća i svijeća. I nije problem izgubiti natječaj kad netko ponudi bolje uvjete, ali ovdje moramo progovoriti jer se očito radi o namještanju, a naše su obitelji i radna mjesta ugroženi.</p><p>Kažu nam to nezadovoljni prodavači na zagrebačkom groblju Mirogoj, kojim upravljaju Gradska groblja.</p><p>I daju nam dokumentaciju o veoma neobičnoj dodjeli četiri mjesta na kojima će niknuti kućice za prodaju cvijeća, svijeća, suvenira.</p><p><strong>Pogledajte video: Cirkus s Adventa preselio se na groblje</strong></p><h2>Četiri tvrtke ponudile u lipu istu cijenu</h2><p>Na rok od 10 godina, sva četiri mjesta su dobile četiri tvrtke koje su osnovane 10-ak dana prije objave poziva: Verdura, Camelia Flor, Tulipan trgovina i Jaglac. Sve te četiri tvrtke ponudile su u lipu istu cijenu za četiri različite lokacije: 3510 kuna mjesečno.</p><p>A to je 10 kuna više od prvoga konkurenta.</p><p>- Poziv je objavljen u petak poslije podne, pa smo imali samo četiri radna dana za prikupljanje dokumentacije i mnogi nisu ni uspjeli. Pa kako su tek osnovane tvrtke uspjele ako nisu znali da će poziv biti objavljen? Nama ga nitko nije najavio nego smo ga vidjeli slučajno. Na otvaranje ponuda nismo pozvani, što bi inače bila uobičajena praksa. Dakle, otvara se sumnja i da su znali koje cijene smo ponudili mi ostali jer su sve četiri digle ponudu za 10 kuna. Žalbe nisu dopuštene - pričaju nam obrtnici.</p><p>Podaci su poznati redakciji, ali kako rade na Grobljima, mole za anonimnost.</p><h2>Tri od četiri tvrtke imaju isti obrazac maila</h2><p>I to nije sve.</p><p>Tri od četiri novoosnovane tvrtke koje su dobile atraktivne lokacije za prodaju pored najvećeg zagrebačkoga groblja imaju još jednu zajedničku crtu.</p><p>Tri od njih četiri za kontakt u sudskom registru imaju isti obrazac maila: ime.prezime999@gmail.com. Različita su samo imena vlasnika. Niti jedna tvrtka nema telefon na koji se može kontaktirati.</p><h2>Direktor na natječaju od tri radna dana</h2><p>Obrtnici su uvjereni da je direktor Gradskih groblja Patrik Šegota pogodovao provedbom i uvjetima natječaja tim tvrtkama. Šegota je inače bio član HDZ-a, ali je prešao u stranku gradonačelnika Milana Bandića.</p><p>Direktorsko mjesto dobio je na natječaju 2018. koji je trajao tek sedam dana. A od toga su tri bila neradna: nedjelja, Božić i Sv. Stjepan. Koji mjesec unaprijed čuli smo da će on biti izabran kao mladi kadar Bandićeve stranke.</p><p>Šegota nije htio razgovarati o slučaju telefonski, nego nam je poslao poruku da pošaljemo upit i da ćemo ga sigurno dobiti. Ipak, do zaključenja broja nismo dobili komentar Gradskih groblja.</p><p>Pitali smo ih i je li poziv bio namješten, zašto je trajao četiri radna dana, zašto nisu zvali ponuditelje na otvaranje, zašto nitko nije imao pravo žalbe. Je li im neobična cijena i zašto nisu tražili uvjete poput iskustva u djelatnosti.</p>