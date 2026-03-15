Temperature će pasti, stiže prva marčana bura. U gorju - snijeg!

Piše Julia Očić,
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

U utorak i srijedu u unutrašnjosti zemlje bit će pretežno oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom u prvom dijelu dana, a u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i sa susnježicom i snijegom

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u ponedjeljak prijepodne očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, no poslijepodne slijedi postupni porast naoblake, a navečer mjestimice kiša. Lokalno su mogući i pljuskovi.

U noći s ponedjeljka na utorak kiša će u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje prelaziti u susnježicu ili snijeg, najčešće u višim predjelima.

Foto: DHMZ

Vjetar će poslijepodne biti većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu se očekuje prva marčana bura, slaba do umjerena, i sjeverozapadni vjetar. Podno Velebita bura će navečer biti u jačanju. Najniža temperatura zraka većinom će iznositi od 1 do 6 stupnjeva, a na Jadranu od 8 do 12 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 15 do 20 stupnjeva.

U utorak i srijedu u unutrašnjosti zemlje bit će pretežno oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom u prvom dijelu dana, a u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i sa susnježicom i snijegom.

Foto: DHMZ

Na Jadranu se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, u utorak kiša uglavnom na jugu, a u srijedu i drugdje. U četvrtak će ipak prevladavati sunčano. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu se očekuje jaka, u srijedu i olujna bura. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
 

Kuvajtski medij: Ranjeni iranski vođa tajno prebačen u Moskvu. Uništena talijanska letjelica...
IZ MINUTE U MINUTU

Kuvajtski medij: Ranjeni iranski vođa tajno prebačen u Moskvu. Uništena talijanska letjelica...

Izraelska vojska u subotu je objavila je da je dan ranije u Teheranu ubila dva visoka obavještajna dužnosnika povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike
Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi
ZLOČIN NAJAVIO SUPRUZI

Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi

Istraga je otkrila i šokantan detalj: 34-godišnji napadač navodno je već tijekom poslijepodneva svojoj supruzi rekao da će krenuti u krvavi pohod i ubiti nekoga...
Dječja psihijatrica o prodaji CBD 'jointova' na aparatima: 'Stvara se dojam da je to sve bezazleno'
DOSTUPNO I DJECI

Dječja psihijatrica o prodaji CBD 'jointova' na aparatima: 'Stvara se dojam da je to sve bezazleno'

’Smotuljci’ od CBD-a, iako nisu droga, ne bi smjeli biti tako lako dostupni djeci, smatra dječja psihijatrica atarina Dodig-Ćurković iz Osijeka

