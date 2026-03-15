Temperature će pasti, stiže prva marčana bura. U gorju - snijeg!

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u ponedjeljak prijepodne očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, no poslijepodne slijedi postupni porast naoblake, a navečer mjestimice kiša. Lokalno su mogući i pljuskovi.

U noći s ponedjeljka na utorak kiša će u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje prelaziti u susnježicu ili snijeg, najčešće u višim predjelima.

Vjetar će poslijepodne biti većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu se očekuje prva marčana bura, slaba do umjerena, i sjeverozapadni vjetar. Podno Velebita bura će navečer biti u jačanju. Najniža temperatura zraka većinom će iznositi od 1 do 6 stupnjeva, a na Jadranu od 8 do 12 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 15 do 20 stupnjeva.

U utorak i srijedu u unutrašnjosti zemlje bit će pretežno oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom u prvom dijelu dana, a u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i sa susnježicom i snijegom.

Na Jadranu se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, u utorak kiša uglavnom na jugu, a u srijedu i drugdje. U četvrtak će ipak prevladavati sunčano. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu se očekuje jaka, u srijedu i olujna bura. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.

