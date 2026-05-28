KIPUĆE I DALJE

Temperature do 30 °C, a bit će i kiše: Evo što nas čeka za vikend

Piše Antonela Šaponja,
Zagreb: Velike vrućine ispraznile su ulice u glavnom gradu

Stabilno vrijeme zadržat će se i tijekom vikenda

Hrvatsku i ovaj vikend očekuje pravo ljetno vrijeme. Petak će biti sunčan i vrlo topao, a na Jadranu mjestimice i vruć, uz temperature koje će se penjati do 30 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Na kopnu će puhati slab vjetar, dok će na Jadranu prevladavati umjerena bura. U noćnim i jutarnjim satima, kao i ponovno navečer, bura će ponegdje biti i jaka.

Foto: Neurje.si

Tijekom poslijepodneva na obali će zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će između 9 i 13 stupnjeva, na moru od 18 do 22 °C, dok će dnevne uglavnom dosezati između 25 i 30 °C.

Foto: DHMZ

Stabilno vrijeme zadržat će se i tijekom vikenda. Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti povremeno biti više oblaka. U nedjelju poslijepodne, ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, moguć je poneki pljusak ili malo kiše.

Promjena vremena izglednija je u ponedjeljak kada se očekuje promjenjivija naoblaka te veća mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Na kopnu će vjetar uglavnom biti slab, a na istoku povremeno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u subotu puhati umjerena bura i sjeverozapadnjak, u nedjelju jugozapadni vjetar, dok se u ponedjeljak očekuje slabo do umjereno jugo, a na sjevernom dijelu i bura.

Foto: DHMZ

Temperature će ostati visoke, za vikend će u unutrašnjosti biti i vruće, dok će ponedjeljak diljem zemlje ostati vrlo topao.

