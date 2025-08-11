Temperature do 39 stupnjeva: Objavili su crveni meteoalarm

Hrvatsku je zahvatio toplinski val te nas prema prognozi DHMZ-a za ponedjeljak očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije temperature će dosezati 39°C.

U jutarnjim satima na sjeveru zemlje može biti prolazno umjerene naoblake, no tijekom dana prevladavat će sunčano vrijeme. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu biti umjerene i jake bure, osobito podno Velebita gdje su mogući i olujni udari. Tijekom poslijepodneva u Dalmaciji se očekuje slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najviše dnevne temperature kretat će se od 28 do 33°C u većem dijelu zemlje, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije živa u termometru skočiti na visokih 34 do čak 39°C.

DHMZ je za ponedjeljak izdao crveni meteoalarm za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog visokih temperatura. Izdali su narančasto upozorenje za Velebitski kanal te žuto za zapadnu obalu Istre, Kvarner, riječku regiju i Dalmaciju zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.