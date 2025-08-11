Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKE VRUĆINE

Temperature do 39 stupnjeva: Objavili su crveni meteoalarm

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Temperature do 39 stupnjeva: Objavili su crveni meteoalarm
Pula: Velike vrućine potjerale sve na more | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Najviše dnevne temperature kretat će se od 28 do 33°C u većem dijelu zemlje, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije živa u termometru skočiti na visokih 34 do čak 39°C

Hrvatsku je zahvatio toplinski val te nas prema prognozi DHMZ-a za ponedjeljak očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. Na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije temperature će dosezati 39°C.

U jutarnjim satima na sjeveru zemlje može biti prolazno umjerene naoblake, no tijekom dana prevladavat će sunčano vrijeme. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu biti umjerene i jake bure, osobito podno Velebita gdje su mogući i olujni udari. Tijekom poslijepodneva u Dalmaciji se očekuje slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najviše dnevne temperature kretat će se od 28 do 33°C u većem dijelu zemlje, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije živa u termometru skočiti na visokih 34 do čak 39°C.  

DIO ZEMLJE U CRVENOM Meteoalarm za cijelu Hrvatsku! U nedjelju temperature do 39°C
Meteoalarm za cijelu Hrvatsku! U nedjelju temperature do 39°C

DHMZ je za ponedjeljak izdao crveni meteoalarm za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog visokih temperatura. Izdali su narančasto upozorenje za Velebitski kanal te žuto za zapadnu obalu Istre, Kvarner, riječku regiju i Dalmaciju zbog jakog vjetra. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'
NAKON OPERACIJE SRCA

Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'

Hrvatski premijer Andrej Plenković smršavio je 15-ak kilograma u zadnjih nekoliko mjeseci, a najviše mu je pomogla promjena prehrane.
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće

Žena je rodila kod kuće. Ne zna se je li beba rođena živa. Mještani su u šoku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025