Temperature idu do 36 °C, ali može biti pljuskova i grmljavine

U ponedjeljak će u većini predjela biti pretežno sunčano, a na sjevernom Jadranu, od sredine dana i drugdje na zapadu unutrašnjosti više oblaka te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito navečer i u noći na utorak. Zapuhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, na udare ponegdje i jak, a na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 31 do 36 °C.

U utorak će biti promjenjivo oblačno, nestabilno i u unutrašnjosti manje vruće. Mjestimice kiša, mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a prema večeri smanjenje naoblake. U Dalmaciji sunčanije, a lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su na sjeveru te u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, poslijepodne će oslabjeti. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, poslijepodne sjeverozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu navečer bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu od 21 do 25 °C. Najviša dnevna od 25 do 30, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije između 30 i 35 °C.

DHMZ je izdao za ponedjeljak žuto upozorenje za osječku, zagrebačku, karlovačku i splitsku regiju zbog vrućina te za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju zbog grmljavinskih nevremena.

