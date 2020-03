Temperature idu ispod nule, a snijeg pada čak i u Dubrovniku!

Već je u nedjelju snijeg iznenadio brojne građane Hrvatske, no u ponedjeljak je počeo padati čak i u Dubrovniku. Iako je kalendarski proljeće već počelo, temperature su značajno pale.

Od utorka će u većini unutrašnjosti biti oblačno i padat će snijeg, osobito u Slavoniji i Lici gdje može nastati i deblji snježni pokrivač, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji djelomice sunčano, u prvom dijelu dana snijega i malo kiše bit će i na Kvarneru, a navečer i u Dalmaciji, snijega osobito u Zagori, a kiše uglavnom po otocima.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita u prvom dijelu dana i orkanskim udarima.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, na Jadranu od 0 do 5. Najviša dnevna od -1 do 4, na Jadranu od 3 do 8 °C.

