Temperature padaju, stiže nam još snijega i kiše: Izdali alarm za dio zemlje. 'Vozači, oprez!'

Dugo najavljivani snijeg stigao je u srijedu u Hrvatsku. Zabijelili su najviši vrhovi u prvom dijelu dana, a kasnije i prometnice diljem Gorskog kotara, Like te Slavonije.

Oborine prognostičari najavljuju i za danas.

- Umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i obilnom, na Jadranu i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Uz pad temperature zraka će ponajprije u gorju kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku - prognoziraju iz DHMZ-a.

- Vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadnjak, na kopnu u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu na lokalno olujan sjeverozapadnjak i buru. Uz zahladnjenje temperatura zraka na kopnu većinom od 1 do 6, na Jadranu od 7 na sjeveru do 15 °C na jugu - dodaju.

Žuti meteoalarm izdan je za Istru i Jadran.

Iz HAK-a su upozorili da su ceste skliske u većem dijelu zemlje.

- Zimski su uvjeti na većini državnih, županijskih i lokalnih cesta u Lici. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme - poručuju iz HAK-a.

