Temperaturna klackalica: Tko će čistiti snijeg po ovoj vrućini? U petak će biti čak 26 stupnjeva

Veći dio Hrvatske u ponedjeljak ujutro bio je obavijen maglom uz temperature u kopnenim koje su bile blizu nule. No to zahlađenje potrajat će to srijede, a onda nam stiže južina i zatopljenje.

Recimo, u petak će u Zagrebu biti 26 stupnjeva!

Južina i zatopljenje

To je prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda. No prije toga, u utorak i srijedu, jutra će biti dosta hladnija, ponegdje će biti i slabog mraza. Jesen je kalendarski započela prije više od tri tjedna pa hladna jutra nisu ništa neobično.

No ovako hladna jutra kao ovog ponedjeljka nismo imali mjesecima. Prema podacima DHMZ-a, ovako hladno jutro u Dubrovniku nije bilo do 18. svibnja, u Gospiću, Osijeku i Rijeci od 28. travnja, a u Zagrebu od 11. travnja.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

No nakon srijede stiže južina koja će bitno dići temperaturu, zapuhat će i jugo, ponegdje i olujno jugo.

U subotu nas čeka novo pogoršanje s kišom i grmljavinom uz pad temperature.

Zanima vas kakvo će biti vrijeme? Možete našu prognozu svaki dan.